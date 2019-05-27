نادي الزمالك يرفض استكمال الدوري المصري دون اللاعبين الدوليين

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه لبيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن إمكانية استكمال مسابقة الدوري المصري دون اللاعبين الدوليين في الفترة المقبلة، بسبب ارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو المقبلين.

وأكد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة أنه من الصعب استكمال الفريق الأبيض لمسابقة الدوري دون الدوليين لأنه في هذه الحالة سيخوض الزمالك المباريات المتبقية دون 6 لاعبين وهم محمود جنش ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد المنضمين للمنتخب المصري، والتونسي فرجاني ساسي المنضم لنسور قرطاج والمغربي خالد بوطيب المنضم لأسود الأطلسي.

وأضاف أن التفكير في استكمال المسابقة دون الدوليين أمر غير منطقي على الإطلاق خاصة أن اللاعبين من العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء، والزمالك ينافس بقوة على اللقب المحلي ويسعى للتتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وطالب مجلس الزمالك إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم البحث عن حلول أفضل لمواصلة المسابقة المحلية دون المساس بحقوق الأندية.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي أخطر اتحاد الكرة المصري بترحيبه باستكمال المسابقة بدون اللاعبين الدوليين في الفترة المقبلة، وفي نفس الوقت رحب نادي سموحة باستكمال المسابقة دون لاعبيه الدوليين.

ويشترط الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة كل الأندية على القرار وهو ما يزيد صعوبة الموقف ويعقد الأزمة.