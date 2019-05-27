مرتضى منصور يعلن رحيل جروس.. ويؤكد: طلبت من اللاعبين تجاهله بين شوطي مباراة الزمالك ونهضة بركان

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن عدم استمرار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، بعد انتهاء عقده مع النادي بنهاية الشهر الجاري، وأكد رحيل المدرب بعد الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويجري عدد من أعضاء مجلس الإدارة محاولات مكثفة في الفترة الحالية للضغط على رئيس النادي للتجديد للمدير الفني في ظل فوزه مع الفريق بالسوبر المصري السعودي وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن عقد المدير الفني مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكان رئيس الزمالك يسعى لتجديد عقده قبل أن يتراجع ويستقر على رحيله بنهاية التعاقد.

وأكد مصدر بالنادي أن جروس قد يقود الفريق في مباراة الإنتاج المقبلة كآخر مباراة له حال عدم التراجع عن القرار.

مرتضى منصور

وتوجه رئيس الزمالك، بالشكر لجماهير ناديه وجماهير الأهلي، على حضورهم ودعمهم للأبيض في مباراته أمام نهضة بركان المغربي.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

فاز الزمالك على نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 3، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي بفوز الأبيض بهدف دون رد، ليتعادل الفريقان عقب انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: ”جمهور الزمالك الكبير ولا تقل عن أي جماهير، وأشكر جماهير الأهلي على حضورهم ولاعبيه الذين تواصلوا معي“.

تابع: ”أنا المعلم الذي نظم خارج الملعب، وأمير مرتضى منصور داخل الفريق“.

وواصل: ”اللاعبون كلهم كانوا رجالًا، سنحقق الدوري وكأس مصر، لم يحدث في تاريخ الزمالك هذا الحضور الكبير من الجماهير“.

واختتم: ”أشكر الجهاز الفني للزمالك، بين الشوطين دخلت غرفة ملابس اللاعبين وقلت لهم (أنتم رجال وتجاهلوا المدير الفني)“.

من جانبه، أعرب المدرب السويسري عن سعادته بالفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن الزمالك كان هدفه واضحًا منذ البداية بالفوز باللقب، مضيفًا أن الفريق تخطى مراحل صعبة على مدار 16 مباراة خاضها الزمالك في الكونفدرالية.

وأكد جروس أنه يهدي الفوز لرئيس النادي والجماهير، موضحًا أن عقده سينتهي في نهاية الشهر فعلًا والنادي تحدث معه في هذا الأمر، ولكن لم يكن هناك وقت مناسب للجلوس من أجل الحديث بشأن التجديد.

وأضاف أنه لديه طموح مع النادي والفريق سيحتفل باللقب على أن يركز بعدها للقاء الإنتاج الحربي.

وعن إصابة طارق حامد أكد أنه لم يتحدث مع طبيب الفريق ولا يستطيع الإجابة.

فيما قال، أكد منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن فريقه قدم مشوارًا بطوليًّا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخسر المباراة النهائية بصعوبة بركلات الترجيح.

وشدد المدير الفني في المؤتمر الصحفي على أن الزمالك يستحق الفوز باللقب، مضيفًا أن التحكيم ظلم فريقه، وأن الجماهير لعبت دورًا كبيرًا مع الفريق الأبيض في البطولة.

وقال المدير الفني: ”في البطولات الأوروبية يكون النهائي من مباراة وحيدة، ولكن في أفريقيا نخوض النهائي في مباراتين خلال أسبوع واحد“.

وأضاف أنه يوجه التحية للاعبي فريقه على المشوار البطولي في الكونفدرالية، مشددًا على أنه كان يتمنى التتويج باللقب.