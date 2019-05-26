محكمة مصرية ترفض دعوى مرتضى منصور لوقف برنامج ”رامز في الشلال“

قضت محكمة مصرية، يوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لوقف برنامج ”رامز في الشلال“، وألزمت رئيس النادي بالمصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برفض الدعوى، إن ”انتفاء القرار الإداري جاء بناء على ما قدمه مكتب عبدالشهيد للمحاماة، محامي mbc، من أن القناة هي شركة ومؤسسة طبقًا لقوانين المنطقة الحرة الإعلامية بدولة الإمارات، وتبث برامجها من الخارج عن طريق شراء ترددات من شركة النايل سات التي تحقق ملايين الدولارات من بيع تلك الترددات“.

وقبلت المحكمة الدفع بعدم خضوع قناة mbc لقوانين الهيئة الوطنية للإعلام في مصر.

يذكر أن برنامج المقالب ”رامز في الشلال“ والذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، أثار جدلًا كبيرًا فور عرضه في رمضان الجاري، بسبب طريقة إيقاعه بضحاياه، وقيامه بنطق بعض الألفاظ التي يصفها البعض بأنها غير لائقة.