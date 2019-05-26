تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأحد

شهدت الملاعب العربية والأوروبية عدة لقاءات برسم الدوريات المحلية والكؤوس القارية كان أبرزها إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الذي توج الزمالك باللقب على حساب نهضة بركان.

ونستعرض أبرز نتائج اليوم الأحد في التقرير التالي:

كأس الكونفدرالية الأفريقية

توج الزمالك المصري بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد تفوقه بضربات الترجيح على نهضة بركان المغربي 5-3 .

وفاز الزمالك في لقاء الإياب 1-0 وهي نفس نتيجة الذهاب لفائدة نهضة بركان.

الدوري الإيطالي

حقق أتلانتا إنجازا تاريخيا بالتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه في الجولة الأخيرة على ساسولو 3-1 ليحافظ على مركزه الثالث في ترتيب فرق الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وتأهل أنتر ميلانو بدوره للمشاركة في دوري الأبطال بعد فوز صعب على إمبولي 2-1 ليحافظ على المركز الرابع وحكم على إمبولي بالنزول لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

واكتفى ميلان بالمركز الخامس والمشاركة في الدوري الأوروبي رغم فوزه خارج ملعبه على سبال 3-2، وحل روما سادسا بالفوز بارما 2-1 وسيشارك في تصفيات الدوري الأوروبي.

وأنقد التعادل السلبي بين فيوةرنتينا وجنوة الفريقين وبقيا في دوري الدرجة الأولى فيمما حافظ أودينيزي على مكانه بالفوز على كالياري 2-1 .

وأنهى تورينو الدوري سابعا بالفوز على لاتسيو 3-1 .

دوري الخليج العربي الإماراتي

أنهى الوحدة الدوري الإماراتي ثالثا بفارق الأهداف على العين بعدما هزمه في الجولة 26 والأخيرة بنتيجة 1-0 .

وسيلعب الفريقان الملحق الاسيوي للتأهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أسيا.

وتراجع الجزيرة للمركز الخامس بعد خسارته أمام النصر 3-1، فيما تعادل الوصل مع اتحاد كلباء 1-1 وفاز عجمان على الظفرة 4-2 .

الدوري التونسي للمحترفين

انفرد النجم الساحلي بالمركز الثاني في ترتيب فرق الدوري التونسي للمحترفين بعد فوزه قابس 3-0 ليرفع رصيده إلى 48 نقطة من 24 لقاء وفارق 5 نقط عن الترجي التونسي المتصدر والذي لعب 22 لقاء فقط ويحتاج لنقطتين للتتويج باللقب.

وتراجع النادي الصفاقسي للمركز الثالث بعد تعادله أمام شبيبة القيروان 1-1 ليخرج من السباق نهائيا حول اللقب.

وفي باقي نتائج الجولة 24 فاز الاتحاد المنستيري على النادي البنزرتي 2-1 وفاز حمام الأنف على اتحاد بن قردان 1-0 وتعادل الملعب التونسي مع نجم المتلوي 1-1 وفاز الملعب القابسي على اتحاد تطاوين 4-3

كأس العالم للشباب

بلغت السنغال وإيطاليا دور 16 من كأس العالم للشباب المقامة في بولندا بعد فوزهما في الجولة الثانية من دوري المجموعات على كولومبيا 2-0 والإكوادور 1-0

وتصدرت السنغال المجموعة الأولى بـ6 نقاط أمام بولندا الفائزة 5-0 على تاهيتي وكولومبيا ولهما 3 نقاط مقابل 0 نقطة لتاهيتي.

كما تصدر إيطاليا المجموعة الثانية ب6 نقط مقابل 4 نقط لليابان الفائزة على المكسيك والتي وضعت رجلا ونصف في الدور القادم.

وتحتل الإكوادور المركز الثالث بنقطة والمكسيك المركز الأخير دون نقاط.