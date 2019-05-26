هدف مباراة الزمالك ونهضة بركان.. 1/0 للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم محمود علاء لاعب نادي الزمالك المصري بهدف في شباك ضيفه نهضة بركان المغربي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز علاء هدف الزمالك الأول من بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وتحت أنظار أكثر من 60 ألف مشجع في ملعب برج العرب بالإسكندرية، يسعى الزمالك لاستعادة التتويج بلقب قاري بعد غياب 16 عامًا حين فاز بلقب كأس السوبر الأفريقي العام 2003، كما يتطلع نهضة بركان لحصد أول بطولة قارية في تاريخه بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف.