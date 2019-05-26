كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ لمتابعة مباراة الزمالك المصري وضيفه نهضة بركان المغربي في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحت أنظار أكثر من 60 ألف مشجع في ملعب برج العرب بالإسكندرية، يسعى الزمالك لاستعادة التتويج بلقب قاري بعد غياب 16 عامًا حين فاز بلقب كأس السوبر الأفريقي العام 2003، كما يتطلع نهضة بركان لحصد أول بطولة قارية في تاريخه بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، 20:00 مساء بتوقيت المغرب بصافرة الإثيوبي باملاك تسيمبا.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلقين، المصري علي محمد علي، والمغربي جواد بدّه، كما أعلنت قناة ”تايم سبورتس“ المصرية البث عبر التردد الأرضي بصوت المعلق حاتم بطيشة.

التتويج الأول

يبحث الزمالك ونهضة بركان عن التتويج الأول بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ الناديين.

ولم يفز نهضة بركان بأي بطولة قارية كما أن الزمالك لم يعرف طعم التتويج بالكونفدرالية بخلاف أنه فاز بلقب كأس السوبر الأفريقي العام 2003 على حساب الوداد.

وحسم الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا 2002 على حساب الرجاء المغربي.

غيابات الزمالك وحلم التتويج

يدخل الزمالك اللقاء باحثًا عن الفوز بفارق هدفين لضمان اللقب، رغم الأزمات الفنية التي يعاني منها بغياب عمر السعيد والتونسي حمدي النقاز للإيقاف، والتونسي فرجاني ساسي للإصابة، ولكن يعود المغربي خالد بوطيب ومحمود الونش والحارس محمود جنش.

وقال السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق، إنه لا وقت للحديث عن الأعذار ويجب القتال داخل الملعب لحسم اللقب.

ويعتمد غروس على طريقته المعتادة التي يراهن عليها 4-2-3-1 بوجود الحارس محمود جنش وأمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبدالله جمعة للدفاع، وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز ويوسف إبراهيم أوباما مع الجناحين إبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم كهربا ورأس الحربة المغربي خالد بوطيب أو مواطنه حميد أحداد.

وأكد عبدالحليم علي مهاجم الزمالك الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، أن الفريق أمامه فرصة ذهبية من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية، موضحًا أن الغيابات المؤثرة لن تكون عقبة أمام الفريق الأبيض الذي تقف خلفه الجماهير المتحمسة في ملعب برج العرب.

وأضاف: ”نصيحتي للثنائي المغربي بوطيب أو أحداد التركيز أمام المرمى واستغلال الفرص التي تسنح للزمالك خاصة في الربع ساعة الأولى لتعويض الخسارة ذهابًا، خاصة أن المثلث الهجومي سيكون أمام اختبار مهم في اللقاء يتمثل في ضرب الدفاعات المغربية وعدم السماح بوجود مساحات للهجمات المرتدة“.

نهضة بركان والقدرات الهجومية

يعتمد نهضة بركان أيضًا على القدرات الهجومية، فالفريق المغربي لن يكون لقمة سائغة وهو ما أكده مدربه منير الجعواني الذي أشار إلى أن فريقه لن يستفيد من نتيجة لقاء الذهاب وسيلعب بطريقة واقعية أمام الزمالك بين جماهيره.

وأوضح طارق مصطفى مدرب سريع واد زم المغربي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، أن نهضة بركان أمام تحدٍ صعب في مواجهة الزمالك بحضور 60 ألف مشجع وهو ما يفتقده في ملعبه الذي يتسع لحضور 15 ألف مشجع فقط، وبالتالي سيكون تحت الضغط، ولكنه ربما يكون دافعًا قويًا له للكفاح وتقديم أقوى عرض، خاصة أن الفريق أيضًا على بعد خطوة من اللقب.

ويراهن الجعواني على قدرات هداف البطولة اللاعب التوغولي لابا كودجو مع أداء مميز من الظهير الأيمن عمر النمساوي مفتاح الخطورة في تشكيلة نهضة بركان التي تضم على الأرجح عبدالعلي المحمدي لحراسة المرمى وأمامه النمساوي ومحمد عزيز والبوركيني يوسوفا دايو وإسماعيل مقدم للدفاع والعربي الناجي وبكر الهلالي وأمين الكأس للوسط وحمدي العشير ومحمد فرحان ولابا كودجو للهجوم.