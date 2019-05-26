الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق الأبيض يتطلع لإنهاء صيام 17 عامًا عن البطولات الأفريقية

يتطلع نادي الزمالك لإنهاء صيام 17 عامًا عن البطولات الأفريقة منذ آخر لقب قاري للفريق الأبيض في 2002 بعدما فاز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي، عندما يلتقي مع نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية .

سبق وأن وصل الزمالك 12 مرة للنهائيات الأفريقية واستطاع تحقيق اللقب في 9 مناسبات، حيث حقق الفريق لقب بطولة دوري الأبطال 5 مرات وبطولة وحيدة لكأس الكؤوس، وهو المسمى القديم لبطولة الكونفدرالية، بالإضافة إلى المشاركة في السوبر الأفريقي أربع مرات وحقق اللقب في ثلاث نسخ.

وصل الزمالك لنهائي دوري الأبطال سبع مرات حقق اللقب في خمسة منها، كان أول وصول للأبيض لنهائي أفريقي كان أمام شوتنغ ستارز النيجيري عام 1984 وحقق اللقب بعد الفوز بمجموع اللقاءين 3/0 ، وكان النهائي الثاني في موسم 1996 التقى الزمالك مجددًا مع نادي شوتنغ ستارز، والذي نجح في الفوز بمباراة الذهاب في نيجيريا بهدفين مقابل هدف، وحقق الزمالك نفس النتيجة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض بنتيجة 5/4.

وواجه الزمالك أفريكا سبورتس الإيفواري في نهائي البطولة موسم 1986، وتعادل الفريقان في مبارتي الذهاب والإياب بهدفين دون رد لكليهما، ليذهب الفريقان لركلات الترجيح التي حسمتها الزمالك أيضا بنتيجة 4/2.

والتقى الزمالك مع فريق أشانتي كوتوكو الغاني نهائي موسم 1993، وانتهت مباراتا الذهاب والعودة، بالتعادل السلبي لتنصف ركلات الترجيح الزمالك للمرة الثالثة ويفوز بالبطولة بنتيجة 7/8.

واصطدم الزمالك هذه المرة بفريق الترجي التونسي موسم 1994، وخسر الزمالك للمرة الأولى البطولة عندما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها الفريق التونسي ويفوز بمباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعد آخر بطولة أفريقية حصل عليها الزمالك موسم 2002، كانت على حساب الرجاء المغربي، بعدما انتهى لقاء الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي أيضًا، ليحسمها أبناء ميت عقبة في لقاء العودة بالقاهرة بهدف تامر عبدالحميد.

وبعد غياب 14 عامًا عاد الزمالك للمباراة النهائية بدوري الأبطال موسم 2016، أمام صن داونز الجنوب أفريقي، حيث خسر مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون مقابل، ولم يسجل في مباراة العودة سوى هدف واحد ليحسم داونز اللقب.

وفي منافسات السوبر الأفريقي خاض الزمالك 4 مواجهات فاز في ثلاث منها وخسر واحدة، حيث التقي نادي الزمالك في أول مواجهة له في السوبر الأفريقي بالنادي الأهلي 1994، وتوج الأبيض باللقب بعد فوزه بهدف نظيف.

وحقق الزمالك لقب السوبر الأفريقي الثاني علي حساب نادي المقاولون العرب 1997، وفاز الزمالك بركات الترجيح 4 / 2 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وخسر الفريق الأبيض لقب السوبر الأفريقي لأول مرة بعد هزيمته من هارتس أوف أوك الغاني بهدفين نظيفين، وحقق الزمالك آخر بطولة سوبر أفريقي على حساب الوداد المغربي موسم 2002 عندما فاز 3 / 1.

وفي بطولة كأس الكؤوس شارك الزمالك في نهائي البطولة مرة واحدة موسم 2000، وهو المسمى القديم لبطولة الكونفدرالية، وتوج باللقب بعد فوزه على كانون ياوندي الكاميروني، 4\3 بمجموع اللقاءين .

ويعتبر الهداف التاريخي للزمالك في البطولات الأفريقية هو العندليب عبدالحليم علي برصيد 23 هدفًا يليه جمال عبدالحميد برصيد 17 هدفًا، ثم الثعلب الصغير حازم إمام برصيد 12 هدفًا.