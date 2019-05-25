مدرب نهضة بركان: جمهور الأهلي يدعمنا ضد الزمالك‎

اعترف منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، بصعوبة مباراة فريقه، مساء غدا الأحد، أمام الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها على ملعب برج العرب.

وأوضح الجعواني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الفوز بهدف ذهابا لم يحسم اللقب، مشددا على أنه يسعى لتأكيد التفوق في العودة، ومتفائل بمباراة الغد والحصول على لقب الكونفدرالية.

ووجه المدير الفني، الشكر لنادي الزمالك على حفاوة الاستقبال، موضحا أن الفريقين وصلا للنهائي ليس عن طريق الصدفة، وإنما بالجد والاجتهاد في البطولة.

وأعرب عن أمنيته في أن تسود المباراة الروح الرياضية، وأن تكون ممتعة للجماهير الكثيرة المتوقع حضورها، مضيفا أن حضور جماهير الزمالك بكثافة أمر جيد بالنسبة لفريقه لأن نهضة بركان أول مرة يصل نهائي عكس الزمالك صاحب التاريخ الكبير أفريقيا، وبالتالي فالضغوط عليه أكثر من فريقه، وأكد أن جمهور الزمالك لن ينزل أرضية الملعب مع لاعبي فريقه، وسيكون الضغط أكبر على الزمالك.

وأشاد المدير الفني بالتوغولي، لابا كودجو، مهاجم الفريق، موضحا أنه محترف بمعنى الكلمة وشرف له تمثيل نهضة بركان، ولم يتحدث معه نهائياً عن مفاوضات الزمالك، مضيفا أن لابا سيكون متواجدا مع الفريق لمدة أخرى وهو يؤدي بشرف لأن نهضة بركان هو من صنع اسمه.

وقال الجهواني: ”الزمالك معروف بجمهوره الكبير، وأتمنى في المستقبل أن يكون النهائي مباراة واحدة وليس ذهابا وإيابا، والشعب المغربي كله مع بركان، وأعلم أن الأهلاوية أيضا معنا، وأقل ما أقدمه لشعب المغرب هو تحقيق اللقب وإذا فاز الزمالك فهو يستحقها.

وأكد محمد عبد الله، لاعب نهضة بركان، أن فريقه يسعى لتكرار الفوز غدا على الزمالك في النهائي، موضحا أن الفريق سيدخل المباراة غير معتمد على نتيجة الذهاب ويلعب النهائي وكأنه مباراة واحدة نسعى للفوز بها.

جروس

إلى ذلك، اعترف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بصعوبة المباراة.

وشدد على أن الفريق بدأ البطولة منذ ديسمبر، ولعب الفريق 15 مباراة، وغدا هي المباراة رقم 16، مضيفا أن الفريق يخوض لقاء الغد بعد الخسارة في مباراة الذهاب، ولكن الزمالك يلعب منذ بداية البطولة على الفوز باللقب.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن نتيجة الذهاب قد تمنح الزمالك الأفضلية في العودة وفرصة الفريق كبيرة في تحقيق الفوز، وأضاف أن الفريق لديه 3 حلول لتعويض غياب عمر السعيد سواء بالدفع بحميد أحداد أو الدفع بخالد بوطيب أو الدفع بالثنائي معا.

وأكد أن الفريق أمامه 90 دقيقة ولا مجال للتعويض بعد ذلك، وقال المدير الفني :“كنا لا نتمنى استقبال أهداف في لقاء الذهاب، ولكني أثق في قدرات لاعبي الزمالك ولديهم الشجاعة والذكاء لتعويض الخسارة بهدف“.

وأوضح أنه يعمل مع اللاعبين منذ 11 شهرا على أهداف معينة، ورفض التعليق على اختيارات أجيري المدير الفني للمنتخب للاعبين قي قائمة كأس الأمم الأفريقية، موضحا أنها حرية شخصية.

وأوضح أن الونش جاهز للمشاركة في المباراة، ومن اللاعبين المتحمسين للمباريات النهائية، وقد يبدأ في التشكيل الأساسي خلال مباراة الغد أمام بطل المغرب.

وأضاف أن الزمالك يعاني من غيابات في ظل إصابة كل من مصطفى فتحي وفرجاني ساسي، وغياب حمدي النقاز وعمر السعيد للإيقاف، ولكن الفريق لديه البدائل القادرة على تعويض الغيابات، مشددا على أن الفريق لن يتأثر بالغيابات في اللقاء.

حازم إمام

من جانبه، يرى حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، أن لقاء نهضة بركان المغربي، غاية في الأهمية للفريق الأبيض الذي يتطلع لحصد اللقب.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن الفريق يهدف للفوز بالبطولة بعد المشوار الطويل، والنجاحات التي حققها في المباريات التي خاضها حتى الوصول للنهائي، واللاعبون يطمحون في أن يكونوا أول جيل يفوز بالبطولة بمسماها الجديد.

وأوضح: ”الحمل ثقيل على اللاعبين، والخسارة بهدف ذهابا ستجعل اللاعبين أكثر تركيزا ولن يكون هناك تكاسل، وهناك عدد كبير من اللاعبين لم يخوضوا نهائيات أفريقية قبل ذلك، ولكننا نستطيع أن نكتب التاريخ“.

وأوضح حازم أن الفريق قدم مباراة جيدة في الذهاب، وكان بإمكانه الفوز، ولكن لحظة سرحان كانت سبب الهزيمة، وقادرون على تعويض ذلك في الإياب.

وأضاف اللاعب أن اللاعبين شاهدوا متاعب الجماهير للحصول على تذاكر البطولة وتعاهدنا على إسعادهم بالحصول على اللقب.

وفيما يخص بعده عن المباريات؛ بسبب الإصابة قال: ”بعد اللاعب عن الملعب يؤثر عليه، ولكني من نوعية اللاعبين الذين عندما يبعدون عن المباريات يكون عندهم اشتياق للكرة“.

وأضاف أن غياب حمدي النقاز مؤثر بشكل كبير، ولكن عادة الفرق الكبرى أنها لا تتأثر بغياب أي لاعب عنها، وسواء كنت أنا سأعوض غيابه أو غيري فنحن جاهزون لذلك“.

وأكد اللاعب أنه كان سعيدا بعدد الجماهير الذين حضروا النادي في آخر تدريبين؛ لشراء التذاكر لأن اللاعبين سيعملون على إسعادهم.