تشكيل الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

يواجه نادي الزمالك نظيره نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، ضمن إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن مباراة الذهاب بين نهضة بركان والزمالك، كانت قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

ويغيب عن الزمالك كل من التونسي حمدي النقاز المدافع الأيمن للفريق، وعمر السعيد مهاجم الفريق للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

واستقر السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للفريق الأبيض، على تشكيل الفريق لمباراة نهضة بركان المغربي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم ”جنش“

خط الدفاع: محمد عبدالغني – محمود علاء – محمود حمدي ”الونش“ – عبد الله جمعة

خط الوسط المدافع: طارق حامد – محمد إبراهيم.

خط الوسط المهاجم: إبراهيم حسن – يوسف إبراهيم ”أوباما“ – محمود عبد المنعم ”كهربا“

خط الهجوم: حميد أحداد.

فيما جاء تشكيل نهضة بركان:

حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي.

خط الدفاع: عمر النمساوي، محمد عزيز، يوسوفا دايو، إسماعيل مقدم.

خط الوسط: العربي الناجي، سمير ويدار، أمين الكأس.

خط الهجوم: لابا كودجو، حمدي العشير، محمد فرحان.