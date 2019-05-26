التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

يواجه نادي الزمالك نظيره نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، ضمن إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

ويغيب عن الزمالك كل من التونسي حمدي النقاز المدافع الأيمن للفريق، وعمر السعيد مهاجم الفريق للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

واستقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة نهضة بركان المغربي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين نهضة بركان والزمالك، كانت قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم ”جنش“

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي ”الونش“ – عبد الله جمعة

خط الوسط المدافع: طارق حامد – محمد إبراهيم أو (محمود عبد العزيز)

خط الوسط المهاجم: إبراهيم حسن – يوسف إبراهيم ”أوباما“ – محمود عبد المنعم ”كهربا“

خط الهجوم: حميد أحداد أو (خالد بوطيب).

فيما جاء تشكيل نهضة بركان المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي.

خط الدفاع: عمر النمساوي، محمد عزيز، يوسوفا دايو، إسماعيل مقدم.

خط الوسط: العربي الناجي، بكر الهلالي، أمين الكأس.

خط الهجوم: لابا كودجو، حمدي العشير، محمد فرحان.