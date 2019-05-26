الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

يصطدم نادي الزمالك بنظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على نهضة بركان بفارق هدفين على الأقل من أجل التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، بعدما خسر ذهابًا بهدف دون رد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتنقل على فضائية ”bein sports Hd1“ بتعليق علي محمد علي وجواد بدر، بالإضافة إلى قناة ”TIME SPORT“ التي تبث على التليفزيون الأرضي المصري.

وتمثل المباراة أهمية كبرى للفريق الأبيض، إذ غاب عن التتويج بالبطولات الأفريقية منذ 16 عامًا، إذ كان آخر فوز وتتويج للزمالك أفريقيًا عام 2003، عندما فاز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة السوبر الأفريقي وقتها، بعدما كان توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002، بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف دون رد.

يتفوق الزمالك على الفرق المغربية في المواجهات المباشرة على الصعيد الأفريقي، وحقق الأبيض 10 انتصارات من أصل 18 مباراة جمعته بالفرق المغربية، مقابل خمس تعادلات و3 هزائم فقط الأولى أمام الجيش الملكي عام 1985 والثانية أمام الوداد عام 2016، وأخيرًا أمام نهضة بركان في ذهاب نهائى الكونفدرالية بهدف دون رد.

يسعى الزمالك للفوز ببطولة الكونفدرالية اليوم لرفع رصيده من البطولات الأفريقية إلى 12 بطولة، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، حيث يتساوى حاليًّا مع فريق مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 11 بطولة لكل منهما، فيما يتصدر الأهلي القائمة برصيد 20 بطولة قارية.

حقق الزمالك 5 بطولات لدوري أبطال أفريقيا و3 بطولات بكأس السوبر الأفريقي وبطولتي الأفروآسيوي وبطولة كأس الأندية أبطال الكؤوس مرة واحدة فيما لم يتوج فريق نهضة بركان بأي بطولة قارية من قبل.