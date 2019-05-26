الزمالك ضد نهضة بركان.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يقام اليوم الأحد إياب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، مع حسم لقب الدوري الجزائري والمتأهلين لدوري الأبطال والدوري الأوروبي في إيطاليا.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد الـ26 من مايو/أيار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

إياب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي:

الزمالك المصري VS نهضة بركان المغربي، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1 وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

الدوري الإيطالي:

سامبدوريا VS يوفنتوس، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

أتلانتا VS ساسولو، الساعة الـ 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

إنتر ميلان VS إمبولي، الساعة الـ 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

روما VS بارما، الساعة الـ 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

سبال VS ميلان، الساعة الـ 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري التونسي:

النجم الساحلي VS مستقبل قابس، الساعة الـ 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 2.

شبيبة القيروان VS الصفاقسي، الساعة الـ 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1.

الدوري الجزائري:

شباب قسنطينة VS اتحاد الجزائر، الساعة الـ 00:30 بتوقيت مكة المكرمة، الــ23:30 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية.

شبيبة القبائل VS أهلي برج بوعريريج، الساعة الـ 00:30 بتوقيت مكة المكرمة، الــ23:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرابعة الأمازيغية.

شباب بلوزداد VS اتحاد بلعباس، الساعة الـ 00:30 بتوقيت مكة المكرمة، الــ23:30 بتوقيت القاهرة على القناة الأرضية الجزائرية.

مولودية وهران VS نصر حسين داي، الساعة الـ 00:30 بتوقيت مكة المكرمة، الــ23:30 بتوقيت القاهرة على القناة الأرضية الجزائرية.

الدوري الإماراتي:

الوحدة VS العين، الساعة الـ 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

النصر VS الجزيرة، الساعة الـ 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الوصل VS اتحاد كلباء، الساعة الـ 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3.

الظفرة VS عجمان، الساعة الـ 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 4.