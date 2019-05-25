أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: أرنولد يحتفل بـ“أفضل ريمونتادا لليفربول“.. ورسالة وداع من بايرن ميونخ لـ“روبين“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

باريس سان جيرمان يمدد تعاقده مع توخيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا عبر ”تويتر ”عن الحصول على توقيع توماس توخيل، المدير الفني للفريق على عقد جديد ليستمر مع نادي العاصمة بعقد جديد حتى عام 2012.

بايرن ميونخ يوجه رسالة أخيرة إلى روبين

حرص نادي بايرن ميونخ الألماني، عبر ”تويتر“ على توجيه الشكر لآرين روبين، جناح الفريق قبل لقائه الأخير بقميص الفريق البفاري في نهائي كأس ألمانيا، ونشرت الصفحة فيديو للاعب، وكتبت: ”أكبر لعبة له ولعبته الأخيرة شكراً لكم على كل شيء يا آرين!“.

برشلونة يشكر جماهيره

نشر برشلونة على ”تويتر“ فيديو لجماهير الفريق قبل اللقاء الذي سيجمع نادي برشلونة مع فالنسيا في نهائي كأس الملك, وحرصت النادي على توجيه الشكر للجماهير، حيث كتب: ”شكرا لاستقبالكم الحار، إشبيلية“.

مبابي.. عائد إلى موناكو

نشر كليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان صورة له على ”تويتر“، وكتب: ”عائد إلى موناكو“.

ترنت أرنولد يحتفل بذكرى أفضل ريمونتادا لليفربول

حرص ترنت أرنولد، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على وضع فيديو لنهائي دوري الأبطال عام 2005، والذي توج به الريدز على حساب نادي الميلان بضربات الترجيح بعد ريمونتادا هي الأفضل حتى الآن لليفربول، وكتب اللاعب أعلى الفيديو على ”تويتر“: ”كنت في السادسة من عمري ولكن الجميع يتذكر ذلك اليوم“.

محمد النني في الطريق إلى باكو

نشر محمد النني، لاعب نادي آرسنال، صورة له على ”تويتر“ في الطائرة أثناء توجه الفريق إلى مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيغان؛ استعداداً لخوض نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام تشيلسي يوم الأربعاء المقبل.

نيمار في البرازيل

نشر نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان، صورة له على ”تويتر“، ووضع اللاعب أعلى الصورة علم البرازيل كإشارة إلى وصوله إلى مقر إقامته في البرازيل استعداداً للانضمام لمنتخب السامبا.

الترجي يشكر جهاد جريشة

وجهت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي عبر ”تويتر“ الشكر الخاص للحكم الدولي المصري، جهاد جريشة على أدائه في لقاء الأمس أمام نادي الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري الأبطال، وكتبت الصفحة الرسمية: ”الوداد لم يكن مفضلاً بالتحكيم، نعم، ولكن لم يكن ظلم، كان جهاد جريشا من العدالة النادرة، بمساعدة ميزة الفار الرائعة، تهانينا له وباملاك تيسيما في VAR، وهما من أفضل الحكام في إفريقيا في الوقت الحالي.

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد جنش

حرص نادي الزمالك على تهنئة حارس مرماه محمود عبد الرحيم جنش، ”تويتر“، ووضعت الصفحة صورة للحارس وكتبت أعلاها ”يوافق اليوم عيد ميلاد حارسنا محمود عبد الرحيم ”جنش“، كل عام وأنت بخير“