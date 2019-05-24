أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. لوكاكو يوجه رسالة غامضة وريال مدريد يحيي ذكرى ”العاشرة“ (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر، تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مبابي مستعد للقاء التتويج

نشر كليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مكتوبًا فوقها: ”مستعد“، في إشارة لاستعداده لخوض لقاء فريقه مع ستاد ريمس في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة اللاعب في الرحيل عن قلعة باريس سان جيرمان.

كوريا.. التحدي الأخير

فيما نشر ماركوس كوريا لاعب باريس سان جيرمان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورة شخصية له، عليها موعد مباراة فريقه في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والمقرر لها غدًا أمام استاد ريمس، وكتب اللاعب أعلى الصورة: ”التحدي الأخير هذا الموسم“.

توتنهام.. التعليمات النهائية

فيما نشرت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورة للاعبي الفريق والأجهزة الفنية.

وكتبت الصفحة التعليمات النهائية في إشارة لآخر استعدادات الفريق للقاء المهم والمرتقب أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال.

تشيلسي تمهد للقب اليوروبا ليغ

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي عبر ”تويتر“، فيديو للاعبي الفريق قبل اللقاء المرتقب أمام آرسنال، في نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”مناسبة.. تمهيد قريبًا نهائي الدوري الأوروبي“.

لوكاكو.. لم أخرج من الطاحونة

فيما نشر روميللو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مجموعة من الصور الشخصية له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وكتب اللاعب كلمات تبدو غامضة.

وكتب لوكاكو أعلى الصورة:“ تم طحني طوال حياتي.. تضحية، صخب، دفع الثمن.. تريد شريحة، يمكنني لفة النرد.. لهذا السبب، طوال حياتي، كنت طاحونة“.

ريال مدريد يحتفل بذكرى ”العاشرة“

أحيا نادي ريال مدريد ذكرى فوزه باللقب العاشر لدوري الأبطال، على حساب أتلتيكو مدريد، حيث نشر فيديو للاعب الفريق راموس صاحب هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، وقال اللاعب في الفيديو إن الهدف يعد واحدًا من أفضل عشرة أهداف في مسيرته.

سيرجي جنابري يتأهب للجمع بين الثنائية المحلية

فيما أعلن سيرجي جنابري لاعب نادي بايرن ميونخ عبر صفحته الشخصية تأهبه مع زملائه لحسم لقب كأس ألمانيا غدًا أمام نادي لايبزيغ.

وكتب اللاعب على ”تويتر“:“لنحصل عليه“، في إشارة لاستعداده مع زملائه للجمع بين لقبي الدوري والكأس الألماني.

دافيد آلابا يحفز زملاءه

فيما كتب دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميونيخ على صفحته بـ“تويتر“:“اعمل كأنك لم تفز أبدًا، وأدّي وكأنك لم تفقد أبدًا“، كرسالة لنفسه وللاعبين قبل المباراة المرتقبة غدًا.

فرانكو باريزي يحتفل بالجيل الذهبي للميلان

فيما حرص اللاعب الإيطالي فرانكو باريزي نجم الميلان السابق على الاحتفال بمرور 30 عامًا على التتويج بلقب دوري الأبطال على حساب نادي ستيوا بوخارست الروماني في اللقاء الذي أقيم على استاد ”الكامب نو“.

ونشر نجم الميلان السابق صورة مجمعة للاعبي الفريق في هذا اللقاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مكتوبًا أعلاها: ”30 عامًا برشلونة“.

الكاف .. صدام العمالقة

فيما نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على ”تويتر“، صورة لكأس دوري الأبطال الأفريقي مصحوبًا بصورة لقائدي ناديي الترجي والوداد المغربي قبل اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين مساء اليوم.

وكتبت الصفحة:“النهائي هنا .. اليوم هو صدام العمالقة“.

الزمالك يعلن قائمته لمباراة نهضة بركان

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، عن قائمة الفريق والتي من المقرر أن تواجه نادي نهضة بركان المغربي في لقاء العودة الذي سيجمع بين الفريقين في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ”برج العرب“.