موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان

تأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ليلحق بنهضة بركان المغربي الذي تأهل هو الآخر على حساب الصفاقسي التونسي.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع مضيفه النجم الساحلي التونسي، في إياب نصف نهائي البطولة القارية، بعد فوزه على ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، خاصة في ظل إهدار النجم للعديد من الفرص أمام مرمى الزمالك.

وتوقف اللقاء أكثر من مرة بسبب حارس الزمالك محمود جنش، ومنها سقوطه على أرض الملعب شبه فاقد للوعي وهو الأمر الذي عطل المباراة كثيرًا، كما طرد الحارس في الدقيقة 90+4 للإنذار الثاني وحرس المرمى مهاجم الفريق عمر السعيد لنفاذ التبديلات.

بهذه النتيجة، ضرب الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية والذي أطاح بالصفاقسي التونسي من نصف النهائي.

موعد نهائي الكونفدرالية الأفريقية:

ستقام مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان في المغرب يوم الأحد 19 مايو الجاري، على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم الأحد 25 من الشهر نفسه.