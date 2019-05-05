الزمالك يفرض التعادل على النجم الساحلي ويواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

صمد نادي الزمالك المصري أمام هجمات مستضيفه النجم الساحلي التونسي ليفرض عليه التعادل السلبي ويتأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

وضرب الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة التي ستشهد بطلًا جديدًا.

وتأهل الزمالك للنهائي بعد فوزه 1-صفر مباراة الذهاب في استاد برج العرب بالإسكندرية الأسبوع الماضي.

وضغط النجم الساحلي طوال المباراة على مرمى محمود عبدالرحيم (جنش) حارس وقائد الزمالك الذي دافع عن مرماه ببسالة رغم إصابته منتصف الشوط الثاني وعلاجه داخل الملعب.

لكنه ارتكب خطأ في الوقت المحتسب بدل الضائع بلمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء ليحصل على الإنذار الثاني ويطرده الحكم بعد استنفاد الزمالك تغييراته الثلاثة ليحرس المهاجم عمر السعيد المرمى في الوقت المتبقي من عمر المباراة.