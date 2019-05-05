ريمونتادا نهضة بركان المغربي تصعق الصفاقسي التونسي وتقوده إلى نهائي الكونفيدرالية الأفريقية (فيديو)

خطف نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل للمباراة النهائية بكأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفيدرالية)، من منافسه الصفاقسي التونسي، بعدما تغلب عليه 3/0، في إياب نصف النهائي، الأحد.

وسجل نهضة بركان 3 أهداف في نحو 30 دقيقة، ليتأهل إلى المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3/2.

وافتتح التوغولي لابا كودجو فودوه التسجيل لنهضة بركان من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل عمر النمساوي الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ركلة حرة ثابتة رائعة

في حين سجل البوركينابي يوسوفو دايو الهدف الثالث لنهضة بركان في الدقيقة 31.

وفشل الفريقان بتسجيل أي هدف فيما تبقى من المباراة ليتأهل نهضة بركان إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

ويلتقي نهضة بركان في النهائي مع المتأهل من مباراة الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي، التي تلعب في وقت لاحق من اليوم، علمًا بأن الزمالك فاز 1/0 ذهابًا في القاهرة.