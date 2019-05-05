تشكيلة الزمالك أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية الأفريقية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب سوسة الأوليمبي لمشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونيفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود عبدالمنعم ”كهربا“ جناح الفريق الأبيض.

ويبحث الزمالك عن نتيجة إيجابية تؤمّن تأهله لنهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخ مشاركاته بهذه البطولة، كما يبحث الفريق الأبيض عن الخروج بشباك نظيفة ومحاولة هز شباك النجم، وهو ما أكده السويسري كريستيان غروس، الذي أشار إلى صعوبة مهمة الفريق الأبيض، خاصة أن النجم الساحلي فريق قوي على أرضه.

ويدرك النجم الساحلي جيدًا أهمية الفوز على الزمالك وتعويض الهزيمة في لقاء الذهاب للتأهل إلى نهائي البطولة وهو ما ذكره الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للفريق التونسي قبل اللقاء مشيدًا بالفريق المصري، ولكنه شدد على طموح فريقه في الفوز والصعود.

وفيما يلي تشكيلة الزمالك الرسمي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم ”جنش“.

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي ”الونش“ – عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد – محمد عبدالعزيز ”زيزو“ – إبراهيم حسن – كهربا.

الهجوم: يوسف أوباما – عمر السعيد.