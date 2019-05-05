الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الزمالك اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

يواجه نادي الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الأحد، في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية على الملعب الأوليمبي بسوسة.

تنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر فضائية ”بي إن سبورتس 1 إتش دي“، ويقوم بالتعليق عليها المعلقان رؤوف خليف وعلي محمد علي.

وكان الزمالك فاز في مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، بنتيجة 0/1، وسجل الهدف اللاعب محمود كهربا، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة اليوم أو الهزيمة بفارق هدف شرط تسجيل أهداف، لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من الكونفدرالية الأفريقية، التي يسعى الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.

المتأهل من الزمالك والنجم سيواجه في النهائي الفائز من مباراة الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي.