فرجاني ساسي يتحدث عن موعد عودته للمباريات مع نادي الزمالك

أكد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، أنه مشتاق للعودة من جديد للمشاركة مع الفريق الأبيض بعد ابتعاده للإصابة، موضحًا أنه سعيد بمقابلة زملائه من جديد وكان حريصًا على التواجد في المطار وفندق الإقامة في تونس.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة النجم الساحلي في تونس مساء الأحد المقبل في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب سوسة بعد الفوز ذهابًا 1/0 في الإسكندرية.

وقال ساسي في برنامج ”الزمالك اليوم“ بفضائية المحور المصرية: ”الحمد لله، قطعت شوطًا كبيرًا في مرحلة العلاج بعد إصابتي بشرخ في شظية القدم وعدت للسير بشكل طبيعي على قدمي، ولكن، لا أعلم موعدًا محددًا للجاهزية التامة للعودة للملاعب“.

وأشار إلى أن مباراة الإياب تتطلب أعصابًا هادئة وتحمل المسؤولية وعدم استقبال أهداف، خاصة أن النجم الساحلي حصد لقب البطولة العربية وهو فريق كبير يملك لاعبين مميزين.

ووجّه ساسي رسالة لرئيس الزمالك مرتضى منصور، مؤكدًا أنه يتعامل معه بحب وتقدير ويسانده باستمرار.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك والنجم الساحلي يوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة beINSPORTS.

من جهته، أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا واتحاد الكرة المصري تجاهلت دعوته لحضور قرعة البطولة القارية رغم أنه كان رئيسًا للجنة الأندية المصرية 4 أعوام.

وأضاف منصور في حوار تلفزيوني بقناة المحور المصرية أنه تلقى دعوة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لحضور مباراة الدور النهائي لبطولة كأس زايد رغم تجاهل بلاده له، مؤكدًا أن الإعلام المصري تجاهل جلساته مع كبار الضيوف بينما اهتم الإعلام الخليجي بها.

وأشار إلى أنه لم يحصل على ساعات أثناء زيارته للإمارات لحضور مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد مثلما حدث مع بعض الشخصيات الأخرى، مؤكدًا أنه عقد جلسة مع الملجاشي أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) في الإمارات.

وأضاف: ”رئيس كاف أكد لي أن إيقافه جاء بتوصية من المدير التنفيذي السابق للكاف عمرو فهمي الذي تم طرده من منصبه وهو الذي نقل صورة خاطئة لمسؤولي كاف ولجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي“.

وأوضح أن المصور الذي تعرض للاعتداء عليه من جانب ثنائي الزمالك، محمود عبدالرحيم جنش حارس المرمى ومحمد عبدالغني، أخطأ باستفزاز اللاعبين بعد مباراة بيراميدز بالدوري كما أنه ليس صحفيًا.