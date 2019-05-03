مباراة الزمالك والنجم الساحلي.. كريستيان غروس يحذر لاعبيه من نقطة قوة منافسه

حذّر كريستيان غروس مدرب نادي الزمالك المصري من السماح لمهاجمي النجم الساحلي باستغلال التمريرات العرضية في إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي في تونس بعد غد الأحد.

وفاز الزمالك 1/0 في لقاء الذهاب في مصر الأسبوع الماضي، لكن النتيجة ليست مطمئنة للمدرب السويسري غروس، لذا ركز على تدريب المدافعين على التعامل مع التمريرات العرضية لإحباط إحدى وسائل المنافس التونسي للوصول إلى شباك الحارس محمود عبدالرحيم (جنش).

وقال الزمالك عبر موقعه على الإنترنت إن غروس ركّز في آخر مران قبل السفر إلى سوسة على تلقين لاعبي الدفاع والوسط تعليمات مشددة بإحكام الرقابة على مهاجمي النجم الساحلي والتعامل جيدًا مع الكرات العرضية المرتفعة والمنخفضة.

ويستمر غياب المهاجم المغربي خالد بوطيب والقائد حازم إمام للإصابة كما اُستبعد لاعب الوسط محمد عنتر للإصابة.

وسيلتقي الفائز مع الصفاقسي التونسي أو نهضة بركان على لقب البطولة، وفاز الصفاقسي بملعبه 2/0 في ذهاب الدور قبل النهائي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك والنجم الساحلي يوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة beINSPORTS.