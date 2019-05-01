beINSPORTS: جروس أبلغ الزمالك رسميًا بعدم تجديد عقده مع النادي

قالت قناة بي إن سبورتس الإخبارية إن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، أبلغ مجلس إدارة النادي رسميًا بعدم تجديد عقده.

وينتهي عقد جروس مع الزمالك في مايو الجاري، أو بنهاية الموسم المحلي في مصر، أيهما أقرب.

ويسود خلاف في وجهات النظر بين جروس ومرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، بسبب أداء الفريق وعدم مشاركة بعض اللاعبين.

ويتردد أن نادي أهلي جدة السعودي يرغب في إعادة جروس كمدرب للفريق.

ويخوض الزمالك مباراة نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل في سوسة بتونس أمام النجم الساحلي، حيث فاز ذهابًا بهدف واحد دون رد.