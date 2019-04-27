موعد مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي والقنوات الناقلة

طالب كريستيان جروس مدرب الزمالك لاعبيه بتحقيق نتيجة ”مريحة“ أمام النجم الساحلي في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غدًا الأحد، واستغلال الدعم الجماهيري.

ووافقت السلطات المصرية على زيادة عدد المشجعين في استاد برج العرب على مشارف الإسكندرية إلى 30 ألفًا، بدلًا من عشرة آلاف لمؤازرة الزمالك الذي لم يحقق أي لقب قاري منذ كأس السوبر الأفريقية 2003.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن جروس قوله: ”نحن أمام منافس قوي لن يقبل الاستسلام بسهولة، وهو من أقوى الفرق التي واجهناها وأقوى من حسنية أغادير (المغربي)“ الذي تخطاه الفريق المصري بشق الأنفس في دور الثمانية.

وأضاف المدرب السويسري: ”أمامنا خطوة واحدة تفصلنا عن الوصول لنهائي البطولة، لذا علينا التركيز واستغلال الفرص والقتال حتى آخر لحظة، والسعي لتحقيق فوز يريح الأعصاب قبل لقاء الإياب في تونس“.

ويفتقد الزمالك جهود القائد والظهير الأيمن حازم إمام للإصابة، بينما تحوم شكوك حول جاهزية المهاجم المغربي خالد بوطيب.

ويغيب عن النجم الساحلي، الفائز مؤخرًا بكأس العرب للأندية الأبطال على حساب الهلال السعودي، مهاجمه البارز كريم العريبي للإصابة، بينما يأمل الفريق التونسي في تعافي لاعب الوسط أمين بن عمر.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي والقنوات الناقلة..

تنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتنقل على التلفزيون المصري الأرضي وقناة بي إن سبورتس.