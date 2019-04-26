شهد اليوم الجمعة 26 أبريل 2019 العديد من الأحداث الكروية في الأوساط المصرية في ظل الصراع المثير على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز بخلاف استعدادات الأبيض لمواجهة النجم الساحلي التونسي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

الزمالك يحشد جماهيره ويجهز المصابين

حشد الزمالك جماهيره بعد موافقة الأمن على زيادة الحضور الجماهيري في مباراة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توزيع التذاكر على الجماهير بنفسه قبل مباراة النجم الساحلي كما أنه أعطى تعليمات مشددة بعدم الخروج عن النص.

ووعد رئيس الزمالك لاعبيه بمكافآت مالية حال التأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلي.

الخطيب يفرج عن المستحقات

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الإفراج عن المستحقات المالية بعد فوز الفريق على المصري البورسعيدي ببطولة الدوري بثنائية دون رد.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي جاهزية وليد سليمان صانع الألعاب لخوض لقاء الطلائع يوم الأربعاء المقبل بالدوري كما أن كريم وليد نيدفيد بدأ التأهيل في ألمانيا بينما يخضع محمد هاني الظهير الأيمن لاختبار طبي لحسم مشاركته أمام الطلائع.

بيراميدز يحسم الصفقات مبكرًا

حسم نادي بيراميدز أيضًا الصفقات الصيفية مبكرًا بعدما حصل على توقيع إمام عاشور صانع ألعاب حرس الحدود وطاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون.

ويسعى بيراميدز لحسم بعض الصفقات من الإسماعيلي والمقاولون مثل باهر المحمدي ومحمود متولي وعبد الرحمن مجدي وأحمد علي.

المصري يرد على اتهامات التفويت

رد حمد إبراهيم المدرب العام للمصري على اتهامات البعض لتفويت فريقه في مباراة الأهلي بالدوري، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة.

كما أعلن الإسماعيلي تغييرات بالجهاز المعاون بتعيين صبري المنياوي مديرًا للكرة ومحمود جابر مدربًا عامًا وعطية صابر مدربًا مساعدًا مع استمرار البلجيكي سيدومير يانيفسكي.

ومن جانب آخر، أعلن نادي مصر إف سي، استقالة رئيسه أحمد خليل وتعيين محمود حافظ بدلاً منه بعد صعود الفريق للدوري الممتاز.