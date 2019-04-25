النادي الأهلي المصري يفاوض كودجو لابا مهاجم نهضة بركان

رفض حسين الشحات لاعب وسط الأهلي المصري، مغادرة معسكر القلعة الحمراء، وعدم المشاركة في لقاء المصري البورسعيدي في بطولة الدوري العام، والذي يقام في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بإستاد المكس بالإسكندرية بعد وفاة شقيق زوجته.

عرض الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، على حسين الشحات، لاعب وسط الفريق مغادرة معسكر الإسكندرية، وعدم المشاركة في لقاء المصري البورسعيدي، بسبب وفاة شقيق زوجته.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”فور علم الجهاز الفني بخبر وفاة زوج شقيقة حسين الشحات، عرض لاسارتي على اللاعب العودة للقاهرة وعدم خوض لقاء المصري، إلا أن اللاعب رفض الأمر وأكد رغبته في المشاركة في لقاء اليوم، خاصة أنه مصيري في مشوار الفريق ببطولة الدوري العام“.

وأضاف المصدر: ”الشحات يرغب في استغلال أي فرصة لكي يثبت نفسه مع الفريق، خاصة بعد الهجوم الذي يتعرض لها حاليًّا من جماهير القلعة الحمراء بسبب تواضع مستواه الفني منذ انضمامه في يناير الماضي قادما من العين الإماراتي“.

ومن جانب آخر فتح النادي الأهلي خط مفاوضات مع التوجولي كودجو لابا، مهاجم نهضة بركان المغربى، وأبدى اللاعب ترحيباً كبيراً باللعب للقعة الحمراء، وطلب إنهاء المفاوضات مع ناديه.

ويعد اللاعب من أبرز المهاجمين في الدوري المغربي في الموسم الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 17 هدفًا، وتصدر قائمة هدافي فريقه في الكونفدرالية الأفريقية ويجيد التسجيل بالرأس ومن خارج منطقة الجزاء وداخلها والتسجيل من الضربات الحرة.

ويبحث الأهلي عن مهاجم أفريقي جديد لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الاستقرار على رحيل المغربي وليد أزارو في نهاية الموسم الحالي.