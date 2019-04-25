تركي آل الشيخ قدم له عرضًا جديدًا.. عماد النحاس يكشف حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي المصري

وجَّه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عرضًا لعماد النحاس لاعب الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لنادي المقاولون العرب؛ لقضاء فترة معايشة مع أحد المدربين الكبار في أوروبا.

وقال تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“: ”عماد النحاس مدرب كبير وتاني مرة بقول آخر الموسم لو عاوز معايشة مع مدرب عالمي بصفتي رئيسًا للاتحاد العربي أنا جاهز ويتواصل معي“.

ويقدم عماد النحاس موسمًا جيدًا جدًا مع المقاولون العرب، حيث نجح في الفوز على الأهلي وحقق عددًا من الانتصارات وضعت الفريق في منطقة متقدمة في بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.

وتفكر إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الاستعانة بالنحاس كمدرب عام في الجهاز الفني الجديد للفريق في حالة رحيل لاسارتي في نهاية الموسم الحالي.

وجدد النحاس تعاقده مع المقاولون العرب منذ عدة أيام، ولكنه أكد أنه جاهز لتولي أي منصب يعرض عليه من قبل إدارة الأهلي.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يحدث أي تفاوض رسمي بينه وبين إدارة الأهلي خلال الفترة الأخيرة رغم تردد الأمر على نطاق واسع.

وتردد اسم عماد النحاس لخلافة مدرب الأهلي الحالي مارتن لاسارتي.

وأشار النحاس إلى أنه سيقبل بالعمل في أي منصب داخل النادي الأهلي، إذا طلب منه ذلك.