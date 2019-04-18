محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال يشير لحذائه بعد الخسارة أمام النجم الساحلي (فيديو)‎

أثار الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي الجدل، عقب خسارة فريقه أمام النجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وظهرت لقطات مصورة عقب المباراة ظهر فيها بن فيصل وهو يشير إلى حذائه، دون معرفة الطرف الذي يشير إليه.

في تصرف غير أخلاقي ويسيء لرياضة الوطن.. رئيس الهلال #محمد_بن_فيصل يظهر في سلوك غير حضاري في نهائي البطولة العربية .

.#النهايي_الهلال_النجم_الساحلي#كاس_زايد_للانديه_الابطال

. pic.twitter.com/3AogLolx3l — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ١٨ أبريل ٢٠١٩

وكان الأمير محمد بن فيصل قد هاجم في تصريحات صحفية كل من اتحاد كرة القدم السعودي، بالإضافة إلى سامي الجابر رئيس النادي السابق، وخيسوس مدرب الفريق السابق.

وتوج فريق النجم الساحلي التونسي، الخميس، بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على الهلال السعودي بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد ”هزاع بن زايد“ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.