محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال يشن هجومًا على سامي الجابر‎

شن الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال هجومًا قويًا على سامي الجابر رئيس النادي السابق والبرتغالي خيسوس، بعد خسارة فريقه أمام النجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

ولم يتوقف هجوم بن فيصل على الجابر وخيسوس فقط، بل امتد إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووجه لهم التهنئة قائلًا: ”أبارك لهم خسارة الهلال في المباراة، هذا ما يريده اتحاد القدم“.

ووجه بن فيصل بوصلة هجومه نحو سامي الجابر رئيس الهلال السابق، قائلًا: ”سامي الجابر لم يحضر لدعم الفريق طوال الموسم.. يحضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض“.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب المباراة: ”لو استمر البرتغالي خيسوس مدرب الفريق السابق، لكان الفريق ينافس الآن على مراكز الوسط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين“.

وتُوِّج النجم الساحلي التونسي بلقب كأس زايد للأندية الأبطال، الخميس، بعد فوزه 2/1 على نادي الهلال السعودي، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

وعن الكرواتي زوران مدرب الفريق، قال: ”لم يتبقَ سوى ثلاثة أسابيع.. زوران له إيجابيات وسلبيات، لكن من الظلم الحكم عليه ومطالبته بتكتيك عالٍ في ظل ضغط المباريات وقدومه في نصف الموسم“.