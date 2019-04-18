شاهد.. جورجي جيسوس حزين في مباراة الهلال والنجم الساحلي وجماهير الزعيم تعلق (فيديو وصور)

تداول عدد من مشجعي نادي الهلال السعودي مقطع فيديو للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للزعيم، بعد الخسارة 1/2 أمام النجم الساحلي التونسي، في المباراة النهائية لكأس زايد للأندية الأبطال.

وظهر في مقطع الفيديو جيسوس إلى جانب سامي الجابر، الرئيس السابق لنادي الهلال، وهو الذي تعاقد مع جيسوس، حيث وضع المدرب البرتغالي يده على رأسه تحسرًا على ضياع اللقب من الهلال.

وأبدى عدد من مشجعي نادي الهلال غضبهم من خسارة أولى ألقاب الموسم، وحمّلوا الإدارة المسؤولية، حيث قال عدد منهم إن الإدارة مخطئة بالتعاقد مع زوران ماميتش وإقالة جيسوس.

وأعلن الهلال إنهاء عقد جيسوس بالتراضي بين الطرفين في يناير الماضي، وقال متصدر الدوري السعودي إن إنهاء العقد جاء بسبب عدم رغبة جيسوس بالبقاء في النادي للموسم المقبل، حيث منافسات دوري أبطال آسيا، ويرغب مجلس إدارة النادي الأزرق في الاستقرار على جهاز فني يقود الفريق في البطولة الآسيوية.

ونشر حساب باسم 9i مقطع فيديو لجيسوس وهو غاضب وعلق ”جيسوس محروق اكثر من زوران، الله ياوقتٍ مضى لو هو بيدينا مايروح“.

#اقاله_زوران_مهر_الدوري

جيسوس محروق اكثر من زوران

الله ياوقتٍ مضى لو هو بيدينا مايروح????. pic.twitter.com/YBnCYX3wLe — 9i (@9iiiiiiiiiiii8) ١٨ أبريل ٢٠١٩

ونشر حساب باسم أبومرزوق مقطع فيديو لجيسوس وكتب ”جيسوس كان متقدمًا على النفط العراقي 4/0 وما زال يهاجم وفارض شخصيته ومتنرفز على ضياع هجمة وكأنها ضياع بطولة، وزوران لاقم واحد ويدافع“.

جيسوس كان متقدم على نفط العراقي ٤ وما زال يهاجم وفارض شخصيته ومتنرفز على ضياع هجمة وكأنها ضياع بطولة ، وزوران لاقم واحد ويدافع pic.twitter.com/GHzfxjSXH7 — أبو مرزوق (@_AboMrzoq) ١٥ أبريل ٢٠١٩

وكتب Abdulrahman ”حسبي الله ونعم الوكيل هذا الفريق إللي صنعه نواف بن سعد و عطاه لسامي و جيسوس؟ ياليت تضيف بمسيرتك شيء طيب باستقالتك وخل غيرك يمسك النادي“.

حسبي يالله ونعم الوكيل هذا الفريق الي صنعه نواف بن سعد و عطاه لسامي و جيسوس ؟ ولا @m_bin_faisal ياليت تضيف بمسيرتك شيء طيب بأستقالتك و خل غيرك يمسك النادي ????

#النهايي_الهلال_النجم_الساحلي pic.twitter.com/q9vck4IGVh — Abdulrahman (@AlFares_506) ١٨ أبريل ٢٠١٩

وعلق حساب باسم كاريلو ”ما زال الهلال يتجرّع مرارة رحيل جيسوس وسامي، لكن الشكوى لله“.

انا اسف لاني كنت ابيك تطلع من الهلال

الا يليت الزمان يرجع وابوس على راسك

وانا اقول ليه جيسوس كان يحاول يبعد ادواردو

وانا تعبت من زوران اذا تحبون جمهور الهلال واذا تبيون نرضى اقيلو زوران اقيلو زوران اقيلو زوران pic.twitter.com/5KTUdDlD4g — كعبول (hfc) (@4nx60) ١٨ أبريل ٢٠١٩

#النهايي_الهلال_النجم_الساحلي متواجد ويتألم بسبب الخسارة..جيسوس يحس بالكيان الهلالي pic.twitter.com/H4aZaHQoFR — إنهيارات (@_x6na) ١٨ أبريل ٢٠١٩

حال لسان جيسوس .. العين بصيره واليد قصيره ???? pic.twitter.com/3rGgJfDLp0 — 《 Nasser Alqhtani 》 (@nsq1992) ١٨ أبريل ٢٠١٩