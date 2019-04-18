جوائز كأس زايد.. ياسين الشيخاوي أفضل لاعب وعبدالله المعيوف أحسن حارس (صور)

اختير عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، أفضل حارس في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، للنسخة 2018/2019.

وجاء اختيار المعيوف أفضل حارس بعد أن استقبلت شباك الهلال 3 أهداف فقط في مشواره إلى المباراة النهائية (9 مباريات).

واستقبل المعيوف هدفًا من النادي الأهلي السعودي في نصف النهائي، وهدفين أمام النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية، حيث فاز النادي التونسي باللقب بنتيجة 2/1.

وحصل ياسين الشيخاوي مهاجم النجم الساحلي على جائزة أفضل لاعب.

كما نال محمد عبدالرحمن لاعب المريخ السوداني جائزة الهداف للنسخة الحالية برصيد 7 أهداف.

وسيحصل النجم الساحلي على 6 ملايين دولار بعد تتويجه باللقب.

من مدينة ⁧#العين⁩:

حارس مرمى فريق #الهلال_السعودي عبدالله المعيوف يحصل على جائزة أفضل حارس في بطولة

⁧#كأس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/uIB0WSovfU — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ١٨ أبريل ٢٠١٩