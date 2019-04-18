أهداف مباراة الهلال والنجم.. 2/1 للنادي التونسي (فيديو)

سجل كريم عريبي الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه النجم الساحلي التونسي مع الهلال السعودي، في المباراة النهائية لكأس زايد.

وجاء هدف عريبي بضربة رأس، مستغلًا كرة من ركلة ركنية، في الدقيقة 30.

وأدرك الهلال التعادل عبر لاعبه الفرنسي بافيتيمبي غوميز من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

وسجل محمد المثناني الهدف الثاني للنجم الساحلي في الدقيقة 90+1.

من مدينة #العين:

شاهد الهدف الاول لفريق #النجم_التونسي والمسجل من اللاعب كريم عريبي عند الدقيقة 30. #النجم_التونسي 1#الهلال_السعودي 0#نهائي_كأس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/z2KpxhwQpP — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ١٨ أبريل ٢٠١٩

هدف في وقت حرج جداً من عمر اللقاء.. #النجم_الساحلي يتقدم على الهلال 2-1 عبر #محمد_المثناني بالدقيقة 91

شاهد الهدف بتعليق عامر عبدالله

نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الهلال_النجم_الساحلي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/E303RtwTEf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٨ أبريل ٢٠١٩

ويتقابل الهلال والنجم لأول مرة في مناسبة شبه رسمية.

وبدأت مسيرة الهلال بالفوز على الشباب العماني في دور الـ32 ذهابًا وإيابًا بهدف دون رد، ثم التغلب على النفط العراقي بنتيجة 4-0 و2-0 في دور الـ16، ثم تخطي الاتحاد السكندري المصري في دور الـ8 بنتيجة 3-0 والتعادل 0-0 وعبور عقبة الأهلي السعودي في دور الأربعة بالفوز بهدف نظيف والخسارة بنفس النتيجة والتأهل بضربات الترجيح.

في حين بدأ النجم مشواره في البطولة بإقصاء الرمثا الأردني من دور الـ32 بالفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-1 ثم عبور عقبة الوداد المغربي في دور الـ16 بالفوز 1-0 والتعادل 0-0، ثم عبور عقبة الرجاء المغربي في دور الـ8 بالفوز بنتيجة 2-0 والخسارة 0-1. وصعد على حساب المريخ السوداني في نصف النهائي بالفوز بهدف نظيف والتعادل دون أهداف.