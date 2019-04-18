كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والنجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى ملعب ”هزاع بن زايد“ في الإمارات لمتابعة المباراة المرتقبة في نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي.

وبعد شهور طويلة، وصلت البطولة العربية إلى مرحلة الحسم باللقاء النهائي بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، وسط توقعات بمواجهة كروية مثيرة وساخنة بين عملاقي الكرة الأفريقية والآسيوية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 17:50 مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، 16:50 مساء بتوقيت السعودية، 14:50 عصر اليوم بتوقيت تونس. ويدير اللقاء الحكم الإماراتي محمد عبد الله.

وتذاع المباراة عبر 5 قنوات فضائية: أبوظبي الرياضية 1 و2 و3 بتعليق علي سعيد الكعبي و ksa sports1 بصوت المعلق فارس عوض والوطنية 1.

مشوار الفريقين

يتقابل الفريقان لأول مرة في مناسبة شبه رسمية، وقدم الهلال مسيرة طويلة ومميزة في البطولة العربية بدأت بالفوز على الشباب العماني في دور الـ32 بالفوز ذهابًا وإيابًا بهدف دون رد ثم التغلب على النفط العراقي بنتيجة 4-0 و2-0 في دور الـ16 ثم تخطي الاتحاد السكندري المصري في دور الـ8 بنتيجة 3-0 والتعادل 0-0 وعبور عقبة الأهلي السعودي في دور الأربعة بالفوز بهدف نظيف والخسارة بنفس النتيجة والتأهل بضربات الترجيح.

ويملك الهلال تاريخًا ناصعًا في البطولات العربية، وفاز بلقب بطولة النخبة العربية للأندية 2001 وبطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس عام 2000 بجانب دوري أبطال العرب عام 1994 و1995 بينما لم يفز النجم الساحلي بأي لقب عربي.

وقدم النجم الساحلي أيضًا مسيرة مميزة بالبطولة بدأت بإقصاء الرمثا الأردني من دور الـ32 بالفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-1 ثم عبور عقبة الوداد المغربي في دور الـ16 بالفوز 1-0 والتعادل 0-0 ثم عبور عقبة الرجاء المغربي في دور الـ8 بالفوز بنتيجة 2-0 والخسارة 0-1. وصعد على حساب المريخ السوداني في نصف النهائي بالفوز بهدف نظيف والتعادل دون أهداف.

الهلال والقوة الضاربة

يحشد الهلال القوة الضاربة للتتويج باللقب العربي، خاصة أن الفريق السعودي قدم مسيرة رائعة ويحتاج بشدة لحصد بطولة في هذا التوقيت في مرحلة مهمة، خاصة أن الفريق يأمل حسم لقب الدوري السعودي.

يغيب عن الهلال لاعبه عبد الله عطيف وسلمان الفرج للإصابة بجانب عدم اكتمال جاهزية اللاعب البيروفي أندريه كاريلو.

وقال الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الفريق يسير بخطى رائعة في الموسم الحالي وينافس على كل البطولات، موضحًا أن الهلال يقدر ويحترم النجم الساحلي ويلعب بحذر خلال النهائي من أجل تحقيق اللقب العربي.

ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف نجم لقاء الأهلي الأخير وأمامه الرباعي محمد البريك وعلي آل بليهي والإسباني ألبرتو بوتيا وياسر الشهراني للدفاع مع ثنائي الارتكاز ناصر الدوسري ومحمد كنو وأمامهما صانع اللعب البرازيلي كارلوس إدواردو بينما يقود الهجوم الفرنسي بافتيمبي جوميز وهتان باهبري وسالم الدوسري.

النجم الساحلي وقدرات كتيبة لومير

يراهن النجم الساحلي على قدرات نجومه وخبرات مدربه الفرنسي روجيه لومير الذي أكد صعوبة المواجهة خاصة أنه يعلم الكثير عن بعض لاعبي الهلال وخاصة جوميز المهاجم القناص.

يعتمد النجم الساحلي على طريقة 4-3-3 بالحارس وليد كردان وأمامه الرباعي صدام بن عزيزة ومحمد عمر كوناتي وعمار الجمل وزياد بوغطاس مع الثلاثي كريم العواضي وأمين بن عمر وماهر الحناشي للوسط وكريم عريبي وياسين الشيخاوي والفنزويلي داروين جونزاليز للهجوم.

وقال المدرب حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري المصري لـ ”إرم نيوز“ إن اللقاء صعب للغاية وأجواء المباراة النهائية تجعل المواجهة غير معلومة التفاصيل التي ستحسم الأمور.

وأضاف: ”الهلال يملك قوة ضاربة هجومية خاصة جوميز والدوسري وإدواردو، والنجم فريق كبير وله قدرات بدنية وفنية خاصة الشيخاوي وأمين بن عمر“.