الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق الهلال السعودي أن الفوز على النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم سيريح فريقه وسيدفعه لإكمال مشواره في البطولات الأخرى كافة التي ينافس فيها.

وسيلعب الهلال في مواجهة النجم الساحلي على استاد هزاع بن زايد في نهائي النسخة الأولى من كأس العرب اليوم الخميس في مواجهة اعتبرها ماميتش ”تاريخية“.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء ”بالنسبة للمواجهة، فإنها تعتبر تتويجًا كبيرًا لمشوارنا. لن نفرح إلا بتحقيق الانتصار بعد أن تنقلنا وسافرنا وتعبنا كثيرًا ولن يكتمل هذا المجهود إلا بالانتصار“.

وأضاف ”لكننا لن نصبح أبطالًا إلا عندما نلعب عند أعلى المستويات. تحقيق هذه الكأس سيريحنا وسيساعدنا على إكمال المشوار في بقية البطولات“.

وسيخوض الهلال اللقاء بعد أن استعاد صدارة الدوري المحلي بعد فوزه على الأهلي 1-صفر في جدة وخسارة النصر 3-2 على أرضه أمام الاتحاد ثم كرر فوزه على قطب جدة بركلات الترجيح عقب خسارته 1-صفر في إياب قبل نهائي كأس العرب يوم الاثنين الماضي وهي نتيجة مباراة الذهاب ذاتها في الرياض.

ولم يخسر الهلال طوال مشواره في البطولة واهتزت شباكه مرة واحدة كانت في مباراة الاثنين أمام الأهلي.

موعد مباراة الهلال والنجم والقنوات الناقلة..

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 15:50 بتوقيت القاهرة، الـ16:50 بتوقيت السعودية، الـ17:50 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية، كما أعلنت قنوات KSASpots حصولها على حق البث المشترك مع قناة أبوظبي للمباراة.