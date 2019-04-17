تعرّف على أبرز نتائج مباريات اليوم

اكتمل عقد المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعد إجراء لقاءي إياب ربع النهائي ليوم الأربعاء، في أبرز لقاءات اليوم، كما جرت عدة لقاءات برسم دوريات أوروبية وعربية نستعرض أبرز نتائجها في التقرير التالي:

دوري أبطال أوروبا

منح حكم الفيديو فريق توتنهام تأهلًا مثيرًا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد لقاء مجنون أمام مانشستر سيتي الذي فاز باللقاء 4-3 لكنه خرج لخسارته ذهابًا 1-0.

وألغى حكم الفيديو هدفًا لرحيم ستيرلينغ في الوقت المحتسب بدل الضائع ليؤهل توتنهام لمواجهة أياكس الهولندي في نصف النهائي.

وجدد ليفربول فوزه على بورتو البرتغالي في إياب ربع النهائي 4-1 و6-1 في مجموع اللقاءين ليضرب موعدًا مع برشلونة في نصف النهائي.

الدوري الإيطالي

عاد لاتسيو إلى سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على أودينيزي 2-0 في لقاء مؤجل عن الجولة 25 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 52 نقطة في المركز السابع بفارق 3 نقاط عن ميلان الرابع.

الدوري الفرنسي

فشل باريس سان جيرمان مرة أخرى بحسم لقب الدوري الفرنسي مبكرًا وتعرض للهزيمة أمام نانت 3-2 في لقاء مؤجل عن الجولة 28 ليبقى الفارق 17 نقطة عن مطارده المباشر ليل.

الدوري المغربي للمحترفين

عزز فريق الرجاء البيضاوي مركزه الثاني في ترتيب الدوري المغربي للمحترفين بعد فوزه على اتحاد طنجة 1-0 في لقاء مؤجل عن الجولة الـ 22.

وقلص الرجاء الفارق عن المتصدر جاره الوداد إلى 9 نقاط، بينما رفع الفارق عن المركز الثالث إلى 8 نقاط مقويًا حظوظه في التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وفي لقاء مؤجل أيضًا عن نفس الجولة تعادل الجيش الملكي أمام نهضة بركان 1-1.

دوري الخليج العربي الإماراتي

فرض العين التعادل على المتصدر الشارقة 2-2 في قمة الجولة الـ 21 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

ورفع الشارقة رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة بفارق 10 نقاط عن شباب أهلي دبي والعين اللذين يتواجدان في المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد.

وخسر شباب أهلي دبي أمام الوحدة 1-0 ليبقى في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة أمام العين.

وفرط الوصل في تقدمه 3-0 أمام الفجيرة ليتعادل 3-3 في لقاء قوي، بينما فاز الظفرة على بن ياس 1-0.

الدوري التونسي

عزز الترجي التونسي صدارته للدوري التونسي للمحترفين بعد فوزه على نادي حمام الأنف 1-0، مستفيدًا من سقوط مطارده المباشر النادي الصفاقسي أمام الاتحاد المنستيري 3-0.

ورفع الترجي رصيده للنقطة 46 بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه الصفاقسي.