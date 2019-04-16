تحديد حكم نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بين الهلال والنجم الساحلي

أسند الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة حكم الساحة محمد عبدالله حسن ، يعاونه محمد أحمد الحمادي ( حكم مساعد أول ) ، مسعود حسن ( حكم مساعد ثان ) ، عادل النقبي وسلطان عبدالرزاق (حكما لتقنية الفيديو ) والمغربي نور الدين الجعفري ( حكما رابعا ) وذلك لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية والتي ستجمع النجم الساحلي التونسي مع الهلال السعودي يوم بعد غدٍ الخميس في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وبحسب اتحاد الكرة الإماراتي، كان الاتحاد العربي لكرة القدم خاطب اتحاد الإمارات لكرة القدم برغبته في إسناد المباراة النهائية لطاقم تحكيم إماراتي دولي في خطوة تعبر عن عمق العلاقات الأخوية والرياضية بينهما، وخاصة بعد قرار الاتحاد العربي لكرة القدم بتغيير مسمى البطولة العربية للأندية لمسماها الحالي تخليداً لاسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإقامة المباراة النهائية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

كان الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، قد وجه انتقادات حادة لخليل جلال، رئيس لجنة الحكام في الاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم.

وانتقد بن فيصل عدم احتساب الحكم جهاد جريشة ضربة جزاء للهلال ضد الأهلي خلال مباراة إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، أو حتى الرجوع لتقنية ”الفار“.

وأشار رئيس نادي الهلال في تصريحات تلفزيونية إلى تكرار عدم العودة لتقنية ”الفار“ خلال مباريات الهلال محليًا وعربيًا.

ووصف بن فيصل تعيين خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام في الاتحادين السعودي والعربي معًا بـ ”المضحَكة“.

وتأهل الهلال لنهائي كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بتغلبه بركلات الترجيح على منافسه المحلي الأهلي رغم خسارته 1-صفر في الوقت الأصلي للمباراة.

وفاز الأهلي 1-صفر بهدف التشيلي باولو دياز من ضربة رأس في الدقيقة 18، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب حين تفوق الهلال على ملعبه الشهر الماضي بهدف جوناثان سوريا.

وعند الاحتكام لركلات الترجيح تغلب متصدر الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 3-2 ليواجه النجم الساحلي التونسي على لقب البطولة.