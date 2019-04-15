موجز أخبار الهلال والأهلي والأندية السعودية

تألق عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال السعودي وقاده إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال بركلات الترجيح ليجدد ”الزعيم“ فوزه على منافسه المحلي لكن على الصعيد العربي.

وضرب الهلال متصدر الدوري السعودي موعدًا مع النجم الساحلي في نهائي البطولة يوم الخميس المقبل في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وخسر الهلال 0/1 في إياب نصف النهائي ليلجأ الحكم المصري جهاد جريشة إلى ركلات الترجيح التي تألق خلالها المعيوف.

وسجل التشيلي باولو دياز هدف الأهلي والمباراة الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 18 وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب حين تفوق الهلال بملعبه الشهر الماضي بهدف جوناثان سوريانو.

وعند الاحتكام لركلات الترجيح تغلب متصدر الهلال بنتيجة 3/2 وهو الانتصار الثاني للهلال على الأهلي خلال أسبوع واحد بعد فوزه 1/0 ضمن الدوري المحلي.

وعقب المباراة قال المعيوف: ”أبارك لجماهير الهلال، قدرنا نفرحهم، نواجه العديد من الإصابات ونحتاج للجميع في القادم“.

أما الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال فقال: ”الهلال ومانشستر سيتي هما الفريقان الوحيدان اللذان يتنافسان على كل البطولات في العالم. التاريخ سيذكر من نجح بالوصول إلى النهائي وليس من لعب جيدًا، وأبارك لكل جماهير الهلال“.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه زوران غياب سلمان الفرج عن باقي مباريات الموسم للإصابة.

أمام خورخي فوساتي المدير الفني للأهلي فقد دافع عن قراراته الفنية وانفعل على أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عندما سألته عن إصابة الهداف عمر السومة قائلًا: ”هل أنت مدرب اللياقة بالفريق؟ كيف عرفت أن عمر السومة غير جاهز؟“.

وعلى الصعيد التنظيمي أثار تشابه ألوان قمصان الفريقين في إثارة الجدل بين الجماهير حيث ارتدى الهلال القميص الأزرق والسروال الأزرق في مقابل القميص الأخضر والسروال الأخضر للأهلي لتحتار الجماهير بين الفريقين.

وأشار مراقب المباراة إلى أن هذا اللغط تمت إثارته لأن الهلال قميصه الرسمي الأزرق الكامل وبالمثل الأهلي وقد طلب من مسؤولي الأهلي صاحب الأرض اللعب بالقميص الأبيض لكن كان الرد عدم توافره في الوقت الحالي ليرتدي اللاعبون قمصانًا متشابهة إلى حد كبير.

ومن ناحية أخرى بدأ النصر استعداداته لمواجهة الفتح في الدوري مساء الخميس المقبل على ملعب الملز بحضور سعود آل سويلم رئيس النادي.

وفي نفس الإطار بدأ الاتحاد الاستعداد للقاء الاتفاق في اليوم ذاته ضمن سعيه للبقاء في الدوري والذي بات قريبًا بعد فوزه المثير على النصر الجولة الماضية والذي أهدى الصدارة للهلال على حساب العالمي.