”كاف“ يؤكد رسميًا إقامة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي بالكونفدرالية في القاهرة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، برئاسة أحمد أحمد، بشكل نهائي ورسمي، إقامة لقاء الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية في مصر؛ بسبب الأحداث السياسية الجارية حاليًا في السودان.

وتلقى الهلال خطابًا جديدًا من ”كاف“، تحدد فيه بشكل نهائي، إقامة اللقاء في مصر، بعد أن كان النادي السوداني قد طلب خوض اللقاء في السودان رغم الأحداث والتظاهرات والاعتصامات هناك.

وجاء نص خطاب كاف، كالتالي: ”تسلمنا خطابكم بتاريخ 13 أبريل/نيسان الجاري، والذي طالبتم فيه بخوض مباراتكم، ضد النجم الساحلي في السودان“.

وتابع الخطاب: ”للأسف، إننا ذكرنا بالفعل في خطابنا يوم 12 أبريل/نيسان الجاري، أن قرارنا فيما يتعلق بمكان وتاريخ مباراة العودة لن يتغير في هذه الفترة“.

وواصل خطاب الكاف للهلال: ”نحن نتفهم استئنافكم، ولكننا نأمل أن تتفهموا أن الكاف لا يمكنه أن يتجاهل أي احتمال فيما يتعلق بسلامة أي من مسؤوليه أو الفريقين، ولهذا السبب قررنا أن تقام المباراة في أرض محايدة، في هذا الوقت“.

واختتم الاتحاد الأفريقي خطابه: ”لذلك نحثكم على الالتزام بالقرار المتعلق بهذه المباراة، ولهذا، نرجو تكرمكم بقبول التفاصيل الجديدة للمباراة كما هو أدناه:

تاريخ المباراة: 22 أبريل/نيسان 2019، مكان المباراة: مصر“يحدد الملعب لاحقًا“، توقيت بداية المباراة: الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أي التاسعة مساء بتوقيت مصر“.

يذكر أن الهلال السوداني خسر مباراة الذهاب بملعب النجم الساحلي الأسبوع الماضي بنتيجة 1/3، والفائز سيواجه الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية.