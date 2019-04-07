شهدت 3 ركلات جزاء.. النجم الساحلي ينتزع فوزًا دراميًا على الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

تغلب النجم الساحلي التونسي 3/1 على ضيفه الهلال السوداني اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، على الملعب الأولمبي بسوسة.

وافتتح المدافع زياد بوغطاس التسجيل للنجم بعد نصف ساعة من البداية عندما ارتقى عاليًا ليحوّل برأسه تمريرة عرضية من ركلة حرة في شباك الضيوف.

ومنح الحكم المغربي رضوان جيد ركلة جزاء للنجم الساحلي بعد عرقلة جمال سالم حارس الهلال للمهاجم حازم الحاج حسن داخل المنطقة، ليعزز القائد ياسين الشيخاوي تقدم أصحاب الأرض بعدها بـ4 دقائق.

وتوقفت المباراة أكثر من 10 دقائق قبل نهاية الشوط الأول لعلاج عمر بهاءالدين لاعب الهلال على أرض الملعب، عقب اصطدام قوي مع زميله قبل أن يتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وقلص أطهر الطاهر الفارق للضيوف بتسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للنجم بعد عرقلة حارس الهلال لماهر الحناشي لكن كريم العواضي أطار الكرة أعلى من المرمى في الدقيقة 63.

وحصل النجم الساحلي على ركلة جزاء ثالثة بعد سقوط الحاج حسن داخل المنطقة، لينفذها الشيخاوي بنجاح في الدقيقة 81 لتصبح النتيجة 3/1.

وسبق أن لعب النجم الساحلي والهلال 4 مرات قبل مواجهة اليوم، وجميعها كانت في دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز النجم مرة، والهلال مرة، في حين تعادلا في مباراتين.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 14 أبريل الحالي في مباراة الإياب، حيث يتأهل النجم الساحلي حال فوزه أو تعادله أو حتى خسارته بفارق هدف، أو خسارته بفارق هدفين على أن تكون الخسارة 4/2 أو أكثر، في حين لا بد أن يفوز الهلال 2/0 أو أن يفوز بفارق 3 أهداف.