مباراة النجم الساحلي والهلال.. إصابة مروعة للاعب الفريق السوداني (فيديو)

تعرض عمر بهاء الدين لاعب الهلال السوداني لإصابة مروعة في الرأس خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحاول عمر بهاء الدين قطع الكرة من لاعب النجم، إلا أن رقبته اصطدمت في ركبة زميله المندفع، وسقط على الأرض مغشيًا عليه، حتى انطلق كل من في الملعب تجاهه لمحاولة إنقاذه.

وتعاون الجهاز الطبي لنادي النجم الساحلي مع نظيره في الهلال لوضع اللاعب داخل سيارة الإسعاف، بطريقة سليمة كي لا يصاب بأي مضاعفات، وتم نقله مباشرة إلى مستشفى خارج الملعب، في انتظار الاطمئنان على حالته.

سلامتك يا عمر ???? إصابة قوية للاعب الهلال عمر بهاء الدين!#CAFCC pic.twitter.com/w6zTELmLqx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٧ أبريل ٢٠١٩

ويستضيف فريق النجم الساحلي التونسي، نظيره المريخ السوداني في مدينة سوسة، في إطار مباريات الذهاب لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.