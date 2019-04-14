تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

احتضنت ملاعب أوروبا وأفريقيا وآسيا عدة لقاءات برسم بطولات قارية ومحلية أبرزها إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، نستعرض أبرزها:

كأس الكونفدرالية الأفريقية

أصبح نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية عربيًا بعد تأهل الصفاقسي التونسي والزمالك المصري ونهضة بركان اليوم وبقاء لقاء عربي رابع في إياب ربع النهائي يجرى الاثنين بين الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

وبلغ الزمالك نصف النهائي بعد فوزه إيابًا على حسنية أغادير 1-0 مستفيدا من تعادله سلبيًا في الذهاب.

كما تأهل الصفاقسي التونسي بعد فوزه على نكانا الزامبي 2-0 و3-2 بمجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وجدد نهضة بركان فوزه على غور ماهيا الكيني 5-1 و7-1 في مجموع اللقاءين.

الدوري الإنجليزي الممتاز

حافظ ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في لقاء قمة على تشيلسي 2-0 ليرفع رصيده في الصدارة إلى 85 نقطة بفارق نقطتين على مانشستر سيتي الفائز على كريستال بالاس 3-1 لكنه يملك لقاء أقل.

الدوري الإسباني

تعادل بلد الوليد أمام خيتافي 2-2 ليحرمه من استعادة المركز الرابع من إشبيلية الفائز السبت في ديربي الأندلس

كما حافظ فالنسيا على آماله في التأهل لدوري الأبطال بعد فوزه على ليفانتي 3-1 ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع.

وأبقى أتليتك بلباو على آماله الأوروبية بفوز صعب على رايو فاليكانو 3-2 ليصعد للمركز السابع.

وفي صراع البقاء استفاد فياريال من تعادل بلد الوليد وخسارة سيلتا فيغو ليصعد للمركز 15 بعد فوزه 1-0 على جيرونا.

وتعادل ريال سوسيداد أمام إيبار 1-1 .

الدوري الإيطالي

أبقى نابولي على بعض الإثارة في الدوري الإيطالي وقلص الفارق عن المتصدر يوفنتوس إلى 17 نقطة بعد فوزه على كييفو فيرونا 3-1، لكن السيدة العجوز لازالت في حاجة لنقطة فقط للتتويج باللقب.

وعزز انتر ميلانو مركزه الثالث وفاز على فروسينوني 3-1 ليرفع رصيد إلى 60 نقطة بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع.

وفي بقية النتائج تعادل تورينو مع كالياري 1-1 وفيورنينا وبولونيا وساسولو وبارما سلبيا.

وفاز سامبدوريا على جنوة 2-0 .

الدوري الألماني

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب فرق الدوري الألماني بفوزه خارج ملعبه أمام فورتونا دوسلدوف 4-1 ليبتعد بفارق نقطة عن بروسيا دورتموند الثاني.

وفاز هوفينهايم على هيرتا برلين 2-0 وأوجسبورغ على فرانكفورت 3-1 .

الدوري الفرنسي

سحق ليل الثاني المتصدر باريس سان جرمان 5-1 ليعزز مركزه الثاني المؤهل لدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا ويحرم الفريق الباريسي من التتويج المبكر.

كما صعد سانت إيتيان للمركز الرابع بفارق 3 نقط عن ليون الثالث بعد فوزه على بوردو 3-0 .

كما تعادل نيس ورين سلبيا وفاز مونبيلييه على تولوز 2-1 .