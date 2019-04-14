إبراهيم حسن يقود الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب حسنية أغادير (فيديو)

تأهل فريق الزمالك المصري، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، بتغلبه على ضيفه حسنية أغادير المغربي بهدف نظيف في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل الزمالك لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الزمالك الذي أحكم لاعبوه سيطرتهم على وسط الملعب في رحلة بحث عن هدف التقدم خاصة وأن المباراة مقامة على أرضه ووسط جمهوره.

قابله ميل أداء حسنية أغادير للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تمكن الزمالك من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49 عن طريق إبراهيم حسن.

وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو الزمالك عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو حسنية أغادير من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل لينتهي اللقاء بفوز الزمالك.

هدف إبراهيم حسن في مرمى حسنية أغادير المغربي. pic.twitter.com/Cn85KAzPGU — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٤ أبريل ٢٠١٩

وفي نفس الجولة حجز فريق نهضة بركان المغربي، مقعدًا في المربع الذهبي، بعد اكتساحه ضيفه غورماهيا الكيني بخمسة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل نهضة بركان لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين نظيفين.

بذلك، يصطدم نهضة بركان في المربع الذهبي للبطولة بنظيره الصفاقسي التونسي.

بادر نهضة بركان بتسجيل هدف في الدقيقة 21 عبر التوغولي كودجو فو دوه لابا، إلا أنه بعدها بثلاث دقائق أدرك غورماهيا التعادل عن طريق لورانس جوما.

وأضاف محمد عزيز وبكر الهلالي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و37 ليخرج نهضة بركان متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدف.

وأضاف نهضة بركان الهدفين الرابع والخامس عبر البوركيني ايسوفو دايو ويوسف السعيدي في الدقيقتين 58 و86.