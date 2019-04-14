كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير ومواجهات ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

يدور صدام عربي مثير بين الزمالك المصري وضيفه حسنية أغادير المغربي يخطف الأنظار في جولة الإياب بدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد.

ويستضيف الصفاقسي التونسي نظيره نكانا رد ديفلز الزامبي، كما أن نهضة بركان المغربي يستضيف جور ماهيا الكيني، وتأجل لقاء النجم الساحلي التونسي أمام ضيفه الهلال السوداني إلى الأحد المقبل وتم نقله للقاهرة بسبب الأحداث السياسية في السودان.

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

تبدأ المباريات بلقاء الصفاقسي التونسي ضد نكانا الزامبي على ملعب ”الطيب المهيري“ في الساعة الـ 17:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت تونس الـ18:00 مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

وتذاع مباراة الزمالك المصري ضد حسنية أغادير المغربي على ملعب الجيش الثالث بالسويس في الساعة الـ21:00 مساءً بتوقيت القاهرة الـ20:00 مساءً بتوقيت المغرب عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين أحمد الطيب وجواد بده.

وتذاع مباراة نهضة بركان المغربي وضيفه جور ماهيا الكيني في الساعة الـ 20:00 مساءً بتوقيت المغرب عبر قناة بي إن سبورتس 7 بصوت المعلق محمد الكواليني.

الزمالك وعودة ساسي

يتسلح الزمالك بعودة نجمه التونسي فرجاني ساسي الذي غاب في آخر لقاءين ضد حسنية أغادير في جولة الذهاب وتعادل الفريقان دون أهداف وأيضاً مباراة المصري بالدوري وخسر الزمالك بنتيجة 2-1.

وأكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي، أن فرجاني ساسي لاعب مؤثر ومهم في تشكيلة الفريق الأبيض وعودته ستكون مهمة بالنسبة للفريق الأبيض.

ويسعى الزمالك لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت أخيرًا على رأسها غياب الفاعلية، فالفريق سجل هدفاً من ضربة جزاء في آخر لقاءين كما أن جروس يسعى لعودة الأداء القوي من جديد، ويعتمد الزمالك على تشكيلته المعتادة بوجود الحارس محمود عبد الرحيم ”جنش“ وأمامه الرباعي محمود علاء ومحمود حمدي الونش والتونسي حمدي النقاز وعبد الله جمعة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي وأمامهما يوسف إبراهيم أوباما ويقود الجبهة اليمنى أحمد سيد زيزو بينما يبقى محمود عبدالمنعم كهربا أو المغربي حميد أحداد المرشحين لقيادة الجبهة اليسرى.

ومن المنتظر أن يستمر المغربي خالد بوطيب في قيادة الهجوم رغم الانتقادات التي تواجهه حاليًّا بسبب عدم فاعليته على المرمى.

أغادير ومصير طنجة

يخشى فريق حسنية أغادير بقيادة مدربه الأرجنتيني ميجيل جاموندي مصير اتحاد طنجة الذي خسر وودع أمام الزمالك في دور الـ32 ، واعترف جاموندي بأن الزمالك يمتلك الخبرات في القارة الأفريقية.

ويعتمد أغادير على قدرات لاعبه الفلسطيني الخطير تامر صيام وأيضاً يوسف الفحلي وكريم البركاوي بجانب المدافع جلال داودي الذي سجل 4 أهداف في الدوري ويجيد ضربات الرأس.

وأكد طارق مصطفى، مدرب سريع واد زم المغربي، لإرم نيوز أن الزمالك يمتلك عدة أسلحة قادرة على حسم الانتصار وأبرزها الاعتماد على الجانب الهجومي المميز مع عودة فرجاني ساسي وهو ما يساعد على عودة بريق أوباما الذي سيتحرك بحرية أكبر مع الاستفادة أيضًا من انطلاقات النقاز وجمعة.

وأضاف: ”أغادير لديه لاعبون أصحاب سرعات وقوة بدنية تساعده على حصد الفوز خارج الديار، ونتيجة الذهاب بالمناسبة خادعة للفريق المصري فكل الأمور واردة“.

أسلحة الصفاقسي ونهضة بركان

يعتمد الصفاقسي التونسي على خبرات لاعبيه لعبور عقبة نكانا الزامبي خاصة أن الفريق الزامبي فاز على أرضه بنتيجة 2-1 ، ويأمل الصفاقسي بقيادة مدربه الهولندي رود كرول أن يحقق الفوز بفارق هدفين.

وتبدو فرصة نهضة بركان سهلة أمام جور ماهيا بعض الشيء بعدما فاز بثنائية دون رد خارج أرضه، وهو ما يجعل فرصة بطل المغرب أكبر في التأهل لنصف النهائي.