مباراة الزمالك وحسنية أغادير.. كريستيان غروس يراهن على فرجاني ساسي لضبط الإيقاع

يعوّل السويسري كريستيان غروس مدرب نادي الزمالك المصري كثيرًا على لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي لضبط ايقاع الفريق، قبل استضافة حسنية أغادير المغربي، في إياب ربع النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي، غدًا الأحد.

وغاب ساسي عن الزمالك في آخر مباراتين للإيقاف محليًا وأفريقيًا، فتعادل الزمالك سلبيًا خارج أرضه مع حسنية أغادير في مباراة الذهاب، يوم الأحد الماضي، قبل أن يخسر 1/2 أمام المصري البورسعيدي في الدوري المحلي، يوم الخميس الماضي.

ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة في مباراة العودة غدًا لبلوغ نصف نهائي كأس الاتحاد القاري.

وقال غروس، اليوم السبت، إنه حرص على تجهيز لاعبيه بشكل جيد للفوز على الفريق المغربي مع غلق صفحة الدوري المحلي مؤقتًا.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن المدرب السويسري قوله: ”أعددنا برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا للاعبين تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال للتعافي من الإرهاق في ظل ضغط المباريات“.

وطالب غروس اللاعبين بنسيان خسارة صدارة الدوري المحلي لصالح الغريم التقليدي الأهلي، والتركيز على مواجهة حسنية أغادير، ثم التفكير في العودة للصدارة المحلية عقب التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.

وأضاف غروس: ”مواجهة حسنية أغادير لن تكون سهلة لأن الفريق المغربي لا يزال يملك فرصة التأهل وسيقاتل من أجلها“.

”ينبغي على كل اللاعبين الاحتفاظ بأقصى درجات التركيز للتأهل لنصف النهائي“.

وسيغيب عن صفوف الزمالك حازم إمام لعدم التعافي من الإصابة، وأيمن حفني الذي يخضع لبرنامج تأهيلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك وحسنية أغادير، غدًا الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة قنوات ”beIN SPORTS“.