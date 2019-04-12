موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر

شهد اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 العديد من الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية وعلى رأسها حفل قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت سفح الأهرامات.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز وأهم أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم الجمعة:

مجموعة متوازنة لمنتخب مصر

وقع منتخب مصر في مجموعة تضم أوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها أرض الكنانة.

وأكد هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر أن المجموعة ليست سهلة كما يعتقد البعض وتحتاج لمجهود كبير من اللاعبين للتأهل إلى الأدوار التالية.

وأشار هاني ابوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن الجميع يستعد لإتمام اللمسات النهائية الخاصة باستضافة البطولة وجاهزية الملاعب.

الأهلي يعلن التحدي

أعلن النادي الأهلي التحدي في وجه صن داونز الجنوب أفريقي قبل لقاء الفريقين مساء السبت في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أنه لا وقت للكلام ولا وقت للوعود والجميع سيلعب لرد الاعتبار بعد الخسارة بخماسية دون رد في جولة الذهاب بجنوب أفريقيا.

وتأكد غياب كريم وليد نيدفيد لاعب الوسط لمدة 6 أسابيع عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في غضروف الركبة.

الزمالك يتجاوز أحزانه

حاول الزمالك تجاوز أحزانه خاصة أن الفريق الأبيض تلقى هزيمة أمام المصري بالدوري، وخاض الفريق مرانه اليوم الجمعة وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبيه وطالبهم بضرورة حسم التأهل أمام حسنية أكادير المغربي بعد غدٍ الأحد في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وعلى صعيد آخر، انفجر عصام الحضري حارس المرمى التاريخي لمنتخب مصر بعد تجاهل دعوته لحضور قرعة أمم أفريقيا وعبر عن غضبه عبر تويتر مؤكداً أن الصمت أفضل من الكلام.

وفاز سموحة على الإنتاج الحربي بثنائية دون رد بالدوري.