جدول مباريات دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019

أوقعت القرعة المنتخب المصري في مجموعة متوازنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر، تحت سفح الأهرامات، حيث جاءت منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوي مع الفراعنة.

ووقعت الجزائر مع السنغال وكينيا وتنزانيا، فيما جاءت المغرب مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، وتونس مع مالي وموريتانيا وأنغولا.

فيما يلي جدول مباريات نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز.

* المجموعة الأولى:

21 يونيو: مصر مع زيمبابوي – استاد القاهرة الدولي

22 يونيو: الكونغو الديمقراطية مع أوغندا – استاد القاهرة الدولي

26 يونيو: مصر مع الكونغو الديمقراطية – استاد القاهرة الدولي

26 يونيو: أوغندا مع زيمبابوي – استاد القاهرة الدولي

30 يونيو: أوغندا مع مصر – استاد القاهرة الدولي

30 يونيو: زيمبابوي مع الكونغو الديمقراطية – استاد 30 يونيو

* المجموعة الثانية:

22 يونيو: نيجيريا مع بوروندي – استاد الإسكندرية

22 يونيو: غينيا مع مدغشقر – استاد الإسكندرية

26 يونيو: نيجيريا مع غينيا – استاد الإسكندرية

27 يونيو: مدغشقر مع بوروندي – استاد الإسكندرية

30 يونيو: مدغشقر مع نيجيريا – استاد الإسكندرية

30 يونيو: بوروندي مع غينيا – استاد السلام

* المجموعة الثالثة:

23 يونيو: السنغال مع تنزانيا – استاد 30 يونيو

23 يونيو: الجزائر مع كينيا – استاد 30 يونيو

27 يونيو: السنغال مع نيجيريا – استاد 30 يونيو

27 يونيو: كينيا مع تنزانيا – استاد 30 يونيو

أول يوليو: كينيا مع السنغال – استاد 30 يونيو

أول يوليو: تنزانيا مع الجزائر – استاد السلام

* المجموعة الرابعة:

23 يونيو: المغرب مع ناميبيا – استاد السلام

24 يونيو: ساحل العاج مع جنوب أفريقيا – استاد السلام

28 يونيو: المغرب مع ساحل العاج – استاد السلام

28 يونيو: جنوب أفريقيا مع ناميبيا – استاد السلام

أول يوليو: جنوب أفريقيا مع المغرب – استاد السلام

أول يوليو: ناميبيا مع ساحل العاج – استاد 30 يونيو

* المجموعة الخامسة:

24 يونيو: تونس مع أنغولا – استاد السويس

24 يونيو: مالي مع موريتانيا – استاد السويس

28 يونيو: تونس مع مالي – استاد السويس

29 يونيو: موريتانيا مع أنغولا – استاد السويس

2 يوليو: موريتانيا مع تونس – استاد السويس

2 يوليو: أنغولا مع مالي – استاد الإسماعيلية

* المجموعة السادسة:

25 يونيو: الكاميرون مع غينيا بيساو – استاد الإسماعيلية

25 يونيو: غانا مع بنين – استاد الإسماعيلية

29 يونيو: الكاميرون مع غانا – استاد الإسماعيلية

29 يونيو: بنين مع غينيا بيساو – استاد الإسماعيلية

2 يوليو: بنين مع الكاميرون – استاد الإسماعيلية

2 يوليو: غينيا بيساو مع غانا – استاد السويس