كل ما تريد معرفته عن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

يتجمع ممثلو ومندوبو المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مساء اليوم الجمعة تحت سفح الأهرامات لإجراء قرعة البطولة في نسختها التي تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.

يشارك 24 منتخبًا لأول مرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي كان مقررًا أن تقام في الكاميرون قبل أن يتم نقلها إلى مصر لعدم جاهزية بلاد الأسود الكاميرونية خاصة مع إقامة البطولة لأول مرة بزيادة 8 منتخبات دفعة واحدة بخلاف إقامتها صيفًا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي كل التفاصيل المتعلقة بقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام القرعة تحت سفح الأهرامات في تمام الساعة 20:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

وحصلت قناة بي إن سبورتس الإخبارية على حقوق بث القرعة مع قناة أبوظبي الرياضية التي أعدت تغطية خاصة بقيادة الإعلامي يعقوب السعدي بجانب قناة أون سبورتس، التي تقوم أيضًا بتغطية خاصة من الأستوديو والقرعة.

ضيوف الشرف وبرنامج الحفل

وجّه الاتحاد الأفريقي ”كاف“ الدعوة للعديد من أساطير القارة السمراء للحضور بشكل رسمي، وأعلن الحساب الرسمي للبطولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حضور كل من الثنائي المغربي نورالدين نايبت ومصطفى حاجي، بجانب الثنائي التونسي طارق دياب وحاتم الطرابلسي والثنائي الكاميروني أنطوان بيل وريغوبيرغ سونغ، والجزائري رفيق صايفي بجانب الثنائي المصري وائل جمعة، وأحمد حسن والأسطورة الزامبية كالوشا بواليا والنجم السنغالي الحاج ضيوف.

ويتواجد أيضًا مدربو المنتخبات المشاركة وبينهم عدة نجوم كبار مثل الهولندي كلارنس سيدورف والسنغالي أليو سيسيه والنيجيري إيمانويل أمونيكي.. واعتذر الثنائي صامويل إيتو وديديه دروغبا عن عدم حضور الحفل.

ويشهد برنامج الحفل بعض الفقرات الترفيهية والفنية بجانب مراسم القرعة، ويسحب القرعة النجم السنغالي الحاج ضيوف.

التصنيف الرسمي

أعلن الاتحاد الأفريقي التصنيف الرسمي والأخير لمنتخبات البطولة، ويضم التصنيف الأول المنتخب المصري صاحب الضيافة وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا والكاميرون.

ويتصدر اسم كوت ديفوار المستوى الثاني بالتصنيف، ومعه منتخب غانا بجانب الكونغو الديمقراطية، ويبرز اسم المنتخب الجزائري وغينيا مالي.

ويضم التصنيف الثالث منتخب جنوب أفريقيا وبنين، بجانب المنتخب العربي الموريتاني ومدغشقر ومنتخب كينيا وأوغندا، بينما يضم التصنيف الرابع والأخير نامبيا وزيمبابوي وغينيا بيساو وأنغولا وتنزانيا وبوروندي.

أزمة التصنيف

وقام الاتحاد الأفريقي بتعديل التصنيف واللجوء لمستوى المنتخبات في التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ عن شهر مارس فقط لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتردد أن هذا التغيير جاء بناء على ضغوط من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لأن التصنيف الدولي يضمن لأسود الأطلس التواجد في المستوى الأول، وهبط بالمنتخب الإيفواري والغاني والجزائري للمستوى الثاني.

وقال طارق الأدور، الصحفي المتخصص في تغطية شؤون الاتحاد الأفريقي ”كاف“ والمعلق الشهير، لشبكة ”إرم نيوز“ إنها لأول مرة تشهد بطولة أمم أفريقيا الاعتماد على التصنيف الدولي فقط دون النظر لتاريخ المنتخبات في البطولة.

وأضاف ”اللجوء لهذا التصنيف جعل منتخب مدغشقر وأيضًا موريتانيا اللذين يظهران لأول مرة بالمستوى الثالث وليس الرابع، بينما يبقى منتخب أنغولا الذي لعب في أمم أفريقيا من قبل بالتصنيف الأخير“.

ملاعب البطولة

تقام البطولة على 6 ملاعب حددتها مصر بعد التنسيق مع الاتحاد الأفريقي ”كاف“ وهي إستاد القاهرة وإستاد الدفاع الجوي وإستاد الإسماعيلية وإستاد الإسكندرية وإستاد السويس الجديد وإستاد السلام.

وحدد كاف العديد من الملاعب لاستضافة التدريبات مثل الكلية الحربية والنصر والملعب الفرعي لإستاد برج العرب وملعب المكس في الإسكندرية وغيرها من الملاعب المجاورة الإستادات المقررة للبطولة.

وقال محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة لشبكة ”إرم نيوز“ إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق، وهناك ترتيبات خاصة لملف الملاعب لإنجاز كل التجهيزات في حدود الشهر المقبل.

وأضاف ”سنتسلم إستاد القاهرة في منتصف شهر مايو المقبل، وأيضًا السلام والدفاع الجوي شبه جاهز، وأيضًا إستاد الإسماعيلية والإسكندرية سيكونان جاهزين في شهر يونيو المقبل“.