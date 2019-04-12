القنوات الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

يستعد عشاق كرة القدم العربية والأفريقية للتعرف على مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعد قرعة البطولة، التي تقام اليوم الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وتنقل مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية على قنوات بي إن سبورت الإخبارية وقناة أبوظبي الرياضية 1 وأون سبورت.

وتقام القرعة الساعة 20:00 مساء بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

واعتذر عدد من النجوم عن حضور حفل القرعة على رأسهم الثلاثي محمد أبوتريكة لاعب المنتخب المصري، والكاميروني صامويل إيتو، والعاجي ديدييه دروغبا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التصنيف الرسمي للقرعة. ويضم التصنيف الأول منتخب مصر صاحب الضيافة وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا والكاميرون حامل اللقب، في حين يضم التصنيف الثاني المنتخب الجزائري والكونغو الديمقراطية وغانا ومالي وكوت ديفواري وغينيا.

ويضم التصنيف الثالث منتخب جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، بينما يضم التصنيف الرابع منتخب زيمبابوي ونامبيا وغينيا بيساو وأنغولا وتنزانيا وبوروندي.

يشار إلى أن المنتخبات العربية أحرزت لقب البطولة الأفريقية 11 مرة، بواقع 7 ألقاب لمصر، ولقب لكل من الجزائر وتونس والسودان والمغرب.

لكن آخر ألقاب العرب في البطولة يعود للعام 2010، عندما أحرز منتخب مصر اللقب.