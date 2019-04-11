موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 والقنوات الناقلة وضيوف شرف الحفل‎

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام مساء الجمعة، تحت سفح الأهرامات في احتفالية ضخمة بحضور العديد من أساطير القارة السمراء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة بطولة كأس الأمم لأول مرة صيفاً في شهر يونيو المقبل، بجانب مشاركة 24 منتخبا لأول مرة بتاريخ البطولة القارية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي بعض التفاصيل الخاصة بمراسم القرعة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام القرعة في الساعة 20:00 مساء الجمعة بتوقيت القاهرة تحت سفح الأهرامات.

وتذاع مراسم القرعة عبر قناة بي إن بورتس الإخبارية بجانب قناة أبوظبي الرياضية 1 وأون سبورت.

التصنيف الرسمي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التصنيف الرسمي للقرعة التي تجرى بحضور ممثلي ومدربي 24 منتخبا في البطولة.

ويضم التصنيف الأول منتخب مصر صاحب الضيافة وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا والكاميرون حامل اللقب، بينما يضم التصنيف الثاني المنتخب الجزائري والكونغو الديمقراطية وغانا ومالي وكوت ديفواري وغينيا.

ويضم التصنيف الثالث منتخب جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، بينما يضم التصنيف الرابع منتخب زيمبابوي ونامبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندي.

ضيوف الشرف

أعلن الاتحاد المصري قائمة ضيوف الشرف من أساطير القارة السمراء الذين يحضرون مراسم القرعة.

ويحضر القرعة النجم المغربي مصطفى حاجي والزامبي كالوشا بواليا والسنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري إيمانويل أمونيكي والسنغالي أليو سيسيه وأحمد حسن، بجانب الحارس الكاميروني أنطوان بيل ووائل جمعة والكاميروني ريجوبير سونغ، وطارق دياب والهولندي كلارنس سيدورف والجزائري رفيق صيفي، والمغربي نور الدين نايبت والتونسي حاتم الطرابلسي.