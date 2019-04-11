إعلان مستويات منتخبات أمم أفريقيا 2019 (صورة)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، مستويات منتخبات أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر.

وجاء منتخبا مصر والمغرب في المستوى الأول، في حين يلعب منتخب الجزائر في المستوى الثاني، وموريتانيا في المستوى الثالث.

وفيما يلي مستويات بطولة أمم أفريقيا 2019.

1. مصر، الكاميرون، السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب.

2. الكونغو، غانا، مالي، ساحل العاج، غينيا، الجزائر.

3. جنوب أفريقيا، أوغندا، بنين، موريتانيا، مدغشقر، كينيا.

4. زيمبابوي، نامبيا، غينيا بيساو، أنغولا، تنزانيا، بورندي.

يشار إلى أن البطولة تقام بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين في مصر.