هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي يكشف حقيقة شكواه ضد نادي النصر السعودي (شاهد)

نفى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي ما تردد بشأن تدهور علاقته بلاعب نادي النصر والمنتخب نور الدين إمرابط

وأبدى رينارد امتعاضه الشديد من تلك الشائعات، مؤكدًا أن علاقته جيدة بلاعب نادي النصر، نافيًا في الوقت ذاته تقديم طلب للاتحاد المغربي لكرة القدم بالشكوى إلى الاتحاد الدولي ”فيفا“ بخصوص إمرابط.

وقال رينارد في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: مرة أخرى، وكما هو الحال مع اقتراب مشاركاتنا الدولية منذ وصولي إلى المغرب، يسعى بعض الأشخاص ووسائل الإعلام إلى زعزعة استقرار المنتخب من خلال معلومات كاذبة وشائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: علاقتي بنور الدين إمرابط ونادي النصر جيدة، ولم أخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ حول أي شيء. واختتم رينارد حديثه قائلًا: هذا لمن يريد أن يسمع.

وكانت بعض التقارير الصحفية المغربية قد أشارت إلى أن الاتحاد المغربي غاضب من قرار مدرب النصر روي بالاعتماد على إمرابط في المباراة المقبلة بالدوري السعودي، بالرغم من عدم حصوله على الإذن الطبي الذي يسمح له بالمشاركة.

ويخشى الاتحاد المغربي من إصابة إمرابط قبل كأس أمم إفريقيا في شهر يونيو المقبل بمصر، لا سيما وأن اللاعب يعتبر من الركائز الأساسية للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.